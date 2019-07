PP i Cs critiquen que el «Llenguaferits» de TV3 analitzés l'ús de la llengua a l'hora del pati

El documental "Llenguaferits", emès al 30 minuts de TV3 diumenge passat, ha estat el blanc de les crítiques de PP i Ciutadans a la sessió de control de l'activitat de la CCMA d'aquest divendres al Parlament. Els dos partits han retret al director de la televisió, Vicent Sanchis, que el reportatge sobre l'estat de salut del català entrés en qüestions com la llengua que parlen els nens i nenes a l'hora del pati, i es presentés l'ús del castellà "com la fi del món", en opinió del diputat Nacho Martín Blanco. "Deixin en pau els nens", ha clamat el popular Daniel Serrano.Sanchis ha defensat l'interès periodístic del reportatge i que l'opció de TV3 com a televisió pública és "preocupar-se per la salut de l’idioma propi del país". El director també ha fet al·lusió als "196 permisos" demanats a centres educatius i pares d'alumnes abans de realitzar les gravacions, "d'acord amb el llibre d'estil" de la casa.Vicent Sanchis ha defensat la idoneïtat del 30 minuts sobre la situació del català així com la visió que oferia de l'ús de la llengua a les escoles, i en particular al pati de l'escola. El PP ha preguntat al director de TV3 pel criteri periodístic utilitzat i li ha demanat "allunyar" els nens del debat lingüístic. "Els molesta que els nens parlin en llengua espanyola en el seu temps d'oci?", ha demanat Daniel Serrano.Sanchis ha replicat que efectivament es va utilitzar un "criteri periodístic, d'interès general i servei públic", i ha indicat al diputat que TV3 ha de "preocupar-se per la salut de l'idioma propi del país”. Al seu parer, el reportatge “explicava situacions” que “per a sociòlegs i sociolingüistes no són tan normals” (l'ús freqüent del castellà al pati), segons la valoració dels diputats de Ciutadans i PP."Vostè compren que per a un ciutadà que te el castellà com a llengua materna, un documental com aquest que presenta el fet de parlar el castellà al pati de l'escola com la fi del món pot resultar ofensiu i insultant?", ha etzibat Nacho Martín Blanco a Sanchis. El director de TV3 li ha replicat que no i ha reiterat que el reportatge mostrava situacions actuals i la corresponent valoració d'experts en la llengua.“El català no està en perill. L'únic perill són vostès i programes com "Llenguaferits", que ha aconseguit que la defensa del català quedi reduïda a actes de frikisme com voler parlar a una torradora en català o dir que Netflix és més perillosa pel català que el Franquisme, perquè això és el que n'ha quedat del reportatge”, ha opinat la diputada de Cs Sonia Sierra.També Marta Ribas, de CatECP, ha considerat “lícita” la reflexió sobre les possible “amenaces” sobre la llengua. Però ha dit que seria “greu” si la ciutadania ha percebut amb el reportatge “que la televisió pública plantegi com a problema el que és una de les grans riqueses del nostre país, que és la diversitat lingüística”.Vicent Sanchis ha reconegut aquest divendres que el nou magazín de migdia que prepara la televisió per la temporada vinent comportarà canvis a la graella del canal Esport3. Segons representants dels treballadors, malgrat ser d'una productora externa, al nou programa es destinaran equips artístics, de producció i personal de plató de la casa que habitualment s'ocupen d'espais esportius i emissions en directe a Esport 3.Preguntat per la CUP i CatECP per si això pot perjudicar la informació esportiva, Sanchis ha indicat que les retransmissions en directe "no perillen", però ha confirmat que un dels dos programes en directe del canal (Esport Club) canviarà el seu horari, de vuit del vespre a quatre de la tarda, i l'altre (El club de la mitja nit) "s'ha ajustat en horari".Sanchis ha admès que en “fer més amb menys” (per les limitacions de contractació) “al final acaba grinyolant o perjudicant algunes franges o canals”. “Per augmentar l'audiència diària hem de fer coses que no voldríem fer”, ha admès finalment el director de TV3.

