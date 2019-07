Torra assegura que l'economia catalana va bé i demana als empresaris «compromís amb el país»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat els empresaris "representants de l'economia real" a "allunyar-se de les elits desvinculades de la realitat del carrer i allunyades de les persones". "El país necessita del vostre compromís", ha dit Torra aquest divendres al matí a la cloenda de la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2018 que elabora anualment el Consell General de Cambres de Catalunya.El president del Govern ha demanat als ens camerals que enviïn juntament amb les institucions catalanes el missatge que "l'economia va bé": "Junts podem fer que aquest missatge d'esperança, de futurs, positiu, de país millor doni encara més força i reinverteixi en el vostre teixit empresarial". Torra ha destacat que Catalunya "està en marxa" i l'economia té una evolució "positiva ben lluny de les previsions catastrofistes que alguns auguraven". El president de la Generalitat ha assegurat que "en temps de post-veritats i de fake news és imprescindible" comptar amb estudis "contrastats" com la Memòria Econòmica de Catalunya que ajudin a "rebatre" missatges "intoxicadors".L'estudi del Consell General de Cambres de Catalunya apunta que el 2018 va ser un "bon any en termes econòmics" i que l'economia del Principat "ha resistit prou bé" l'alentiment del comerç mundial. El document conclou que la internacionalització de les empreses catalanes ha continuat malgrat la recuperació del mercat interior la qual cosa mostra la "competitivitat" i "l'obertura" de les companyies catalanes però alhora avisa d'una major vulnerabilitat a l'evolució del mercat internacional.La major exposició de l'economia catalana al sector exterior és una mostra de la seva "competitivitat" però la pot portar a créixer per sota de l'espanyola el 2019 per primer cop en els darrers anys. Ho ha explicat aquest divendres al matí la directora de la Memòria Econòmica de Catalunya 2018, Carme Poveda, durant la presentació de la publicació que elabora anualment el Consell General de Cambres de Catalunya.Les companyies del Principat se segueixen internacionalitzant tot i la recuperació del mercat intern i les vendes a l'estranger suposen prop del 65% del total. L'any passat Catalunya va assolir el màxim històric d'empreses exportadores regulars, amb 17.239. Això vol dir que una de cada tres empreses exportadores de l'Estat està ubicada al Principat. Durant el 2018, Catalunya "ha resistit prou bé" l'alentiment del comerç mundial però la "major exposició a l'entorn internacional" pot afectar el creixement del PIB d'aquest any.El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha destacat que l'economia catalana "va bé" i està "més preparada per afrontar una possible crisi" que abans de la recessió econòmica de fa una dècada. El president de l'ens cameral barceloní ha destacat que justament la major fortalesa de l'economia ve donada per la creixent internacionalització de les empreses. Canadell ha felicitat el Govern pel seu "lideratge" que ha contribuït a la bona marxa de l'economia catalana i també a les empreses.

