El TC avala l'aplicació del 155 perquè a Catalunya «es va discutir la preservació de l'estat espanyol»

El Tribunal Constitucional (TC) considera que el 155 es va aplicar d'acord a la Constitució espanyola, perquè des de les institucions catalanes "es va discutir la preservació mateixa de l'estat espanyol". Així ho argumenta la sentència íntegra, que s'ha publicat aquest divendres, i que avala la intervenció de l'autogovern -dissolució del Parlament inclosa- que va aprovar el Senat el 27 d'octubre del 2017, mentre el Parlament aprovava la declaració de la República, i que va aplicar el govern de Mariano Rajoy immediatament després.Segons argumenten els magistrats de l'alt tribunal espanyol, l'executiu de Rajoy va actuar correctament en el seu requeriment previ a l'aleshores president Carles Puigdemont, perquè institucions autonòmiques van "qüestionar el mandat" constitucional (article 9.1 CE) segons el qual "tots els poders públics estan subjectes a la Constitució i han d'adequar la seva actuació a les seves determinacions".La sentència afegeix que les institucions catalanes van "atemptar contra l'interès general d'Espanya, quan es va discutir la preservació mateixa l'Estat espanyol, intentant qüestionar la seva unitat i integritat territorial i constitucional".El tribunal també entra a considerar -i avalar- actuacions concretes del govern espanyol en aplicar el 155. Dona com a correcte el cessament de tot el Govern "donada la voluntat" de l'executiu català de "situar-se al marge de la Constitució, del propi Estatut d'Autonomia i de l'ordenament en el seu conjunt, per tal de constituir, al llarg d'un procés al marge de qualsevol norma i amb menyspreu de tota lleialtat constitucional, un estat independent en forma de república".Igualment considera justificat el cessament del Govern perquè "no era possible considerar que el govern autonòmic responsable d'unes decisions lesives per a l'interès general d'Espanya" fos també "l'encarregat de restablir la legalitat constitucional i estatutària" en el marc del 155.El TC va desestimar dimarts els recursos presentats pel Parlament de Catalunya i per diputats de Podem al Congrés contra la intervenció de l'autogovern. En dues sentències, totes dues per unanimitat, el ple del TC va acordar desestimar "en la seva pràctica totalitat" els recursos del Parlament i de Podem contra l'acord del Senat del 27 d'octubre del 2017 , que facultava el govern espanyol a aplicar l'article 155 de la Constitució -cosa que va fer només unes hores més tard de la declaració d'independència al Parlament -.La decisió incloïa desestimar la impugnació de la dissolució del Parlament i convocatòria d'eleccions per iniciativa Rajoy el mateix 27 d'octubre, que també demanaven els recursos del Parlament i de Podem.A la vegada, l'alt tribunal espanyol també desestima "parcialment" la petició de deixar sense efecte les disposicions dictades pel govern espanyol "en desenvolupament o com a complement" de l'acord del Senat per aplicar el 155.

