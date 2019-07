Activada per primera vegada la prohibició de fer foc prop de zones forestals a Barcelona

Per primera vegada s'activa una prohibició a Barcelona fer foc a menys d'una distància de 500 metres d'una zona forestal. La mesura afecta sobretot la zona de Collserola i ha entrat en vigor després que l'Ajuntament hagi impulsat un decret, davant del risc d'incendi i la previsió d'increment de les temperatures per aquest cap de setmana.El director dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha justificat la decisió per evitar qualsevol activitat que pugui contribuir a fer més alt el risc d'incendi forestal i ha assegurat que també tenen l'objectiu de "conscienciar" la ciutadania. "Fins i tot estant a 500 metres d'una zona forestal també hi ha capacitat de generar un incendi", ha recordat.La prohibició impedeix que es puguin fer barbacoes o fer ús de pirotècnia en el radi establert, així com el desenvolupament de qualsevol altra activitat que impliqui l'ús del foc. La prohibició és efectiva tant en zones d'acampada com en urbanitzacions.La mesura no afecta els parcs urbans, però Massagué ha fet una crida al "sentit comú" per demanar als veïns que s'abstinguin de fer focs en zones verdes de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor