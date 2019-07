El govern de Sánchez manté que no vol dependre dels independentistes

Pedro Sánchez no es mou ni un mil·límetre. Vol sortir investit amb el vot a favor de Podem i l'abstenció de PP i de Ciutadans per no dependre dels partits independentistes i, a més, vol un govern monocolor que deixi els de Pablo Iglesias com a "soci prioritari", però des de l'oposició. La portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celáa, ha estat encarregada de verbalitzar aquests dos posicionaments en els quals el PSOE es manté inflexible."La repetició electoral seria una tragèdia", deia aquest matí el líder del PSC, Miquel Iceta, en un debat de la UPEC. I el PSOE assegura que tampoc vol anar de nou a eleccions malgrat li somriguin les enquestes. Amb tot, insisteix en què Sánchez surti investit gràcies a una abstenció dels partits de Pablo Casado i Albert Rivera, un gest que tots dos ja han deixat clar que no pensen fer. Amb tot, l'objectiu del PSOE és collar-los fins el darrer moment per intentar esquivar l'aritmètica que més l'incomoda: que el president sigui proclamat gràcies a una abstenció d'ERC i de Bildu. "Dependre és una cosa i el que aquestes formacions votin n'és una altra", ha subratllat per deixar clar que, en cas que facilitin la investidura, no serà perquè s'hagi negociat amb ells.Celáá ha estat clara a l'hora d'argumentar per què no volen estar a mercè dels independentistes: van "fer caure" el govern de Sánchez amb la seva oposició a la tramitació dels pressupostos, un vot en contra que, ha advertit, va coincidir amb el de PP i Ciutadans precipitant les eleccions. "El president del govern d'Espanya no vol dependre de les formacions independentistes", ha dit ras i curt. La qüestió és que, si res canvia, aquesta és l'única alternativa a la que es pot acollir Sánchez. O aquesta, o unes noves eleccions que serien al novembre.Els socialistes, però, encara no tenen el vot de Podem al sac i ben lligat, tot i que juguen amb l'avantatge de saber que, si hi ha algú que no està gens interessat en unes noves eleccions, aquest és Pablo Iglesias. Celáa ha reiterat que l'oferta és la de forjar un govern de cooperació i no de coalició, però Podem segueix posant com a condició imprescindible que se l'incorpori al govern amb ministeris. El PSOE s'hi nega i només està disposat a cedir-li càrrecs intermitjos. "No és baladí ni irrellevant. És una oferta plena de contingut polític i social", ha defensat.La portaveu ha argumentat que el PSOE no vol forjar una coalició amb Podem perquè no sumen majoria, però també perquè no tenen "el mateix model de país", fet que s'evidencia en les diferents posicions que les dues formacions tenen sobre el conflicte amb Catalunya. "Alguna cautela hem d'establir", ha afirmat. En tot cas, s'ha mostrat convençuda que acabarà havent-hi un acord amb Podem que evitarà la repetició electoral.La setmana que ve, ha explicat Celáa, Sánchez es reunirà tant amb Pablo Casado com amb Pablo Iglesias i ha lamentat que no ho faci també amb Albert Rivera, que ha declinat la invitació. El que no ha aclarit és si la portaveu socialista Adriana Lastra es reunirà en paral·lel amb partits com ERC i Bildu. Tot plegat, mentre el líder dels republicans, Gabriel Rufián, ha seguit aquest divendres reclamant "diàleg" amb el govern espanyol.

