L’Ajuntament de Barcelona es personarà en el cas de l’agressió a dues lesbianes a la Verneda

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es personarà com a acusació popular en el cas de l'agressió contra dues dones lesbianes d'aquest passat dilluns a la Verneda i ha instat el Govern a fer el mateix. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha explicat que la unitat de la Guàrdia Urbana que va interceptar l'agressor ja va registrar els fets com un delicte amb motivació homòfoba i ha parlat d'un "increment" de la visualització de les agressions contra el col·lectiu LGTBI a la ciutat.El consistori ha atès les dues víctimes a l'Oficina per la No Discriminació i ha iniciat el treball de coordinació amb la Fiscalia amb l'objectiu de protegir les dues dones.Serra ha defensat la necessitat de donar una "resposta contundent" a aquest tipus d'agressions. "Una agressió contra el col·lectiu LGTBI és una agressió contra el conjunt de la ciutat i la convivència en la diversitat", ha valorat.Amb tot, el regidor ha volgut fer una crida a la calma i ha negat que hi hagi un increment d'agressions homòfobes a la ciutat. Segons xifres de l'Ajuntament, el 2018 n'hi va haver 30 i l'estimació és que el 2019 acabi amb un total de 29. Serra, però, ha reconegut que en les darreres setmanes s'han visibilitzat més casos d'agressions i ho ha atribuït a l'ús de les xarxes socials, l'"empoderament de les víctimes" i el context polític d'auge de l'extrema dreta.Serra també s'ha referit a la demanda de l'Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya, que reclama a l'Ajuntament una nova estratègia de prevenció d'agressions lgtbifòbiques . EL regidor ha defensat la tasca de la Taula d'atenció a les víctimes, en què els serveis municipals es coordinen amb les entitats però ha reconegut que cal "afinar" els protocols d'actuació.Tot i això, ha assegurat que tots els operadors municipals, inclosa la Guàrdia Urbana, saben com actuar en casos d'agressions d'aquest tipus i ha reivindicat que les actuacions estan donant els resultats esperats.A més de demanar la implicació judicial del Govern en el cas de la Verneda, Serra també ha reclamat als Mossos d'Esquadra que facin una "priorització política" de les agressions homòfobes, atenent al context polític actual. El regidor també ha instat la Generalitat a dissenyar protocols de prevenció, seguint l'exemple de l'Ajuntament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor