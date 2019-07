Els Bombers controlen una represa de l’incendi de la Ribera d’Ebre a Maials

L’incendi forestal de la Ribera d’Ebre ha tingut una dotzena de represes des de dilluns, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El cos segueix amb dotacions sobre el terreny i remullen les zones més calentes. La darrera d’aquestes revifades s’ha produït aquest divendres al matí, al terme municipal de Maials (Segrià).El cos ja va advertir a principis de setmana que no donarien l’incendi per extingit fins que no passessin 48 hores sense nous focus. Segons han informat els Bombers, la majoria de les represes són soques que fumegen, però també han hagut d’actuar en un parell d’ocasions per fems que entren en combustió.Pocs minuts després de les deu del matí d’aquest divendres els Bombers han rebut l’alerta per una petita soca que cremava prop de la zona coneguda com la bassa de la Socarrada, al terme municipal de Maials. Hi han estat treballant dues dotacions terrestres i un helicòpter bombarder i s’ha pogut controlar en poca estona.Les revifades han afectat tant la superfície calcinada com l’interior del perímetre. Les altes temperatures d’aquests dies no han ajudat a refredar el terreny, que s’encén amb facilitat. Dilluns hi va haver quatre represes, la més destacada a Llardecans (Les Garrigues) que va calcinar uns 300 metres quadrats.Dimarts van ser dues, amb soques fumejant en zones properes a la carretera de Flix a La Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre). Dimecres els Bombers van haver d’actuar en quatre punts, un d’ells per l’alerta d’uns fems d’una granja que començaven a cremar. Cal recordar que així s’hauria iniciat el gran incendi forestal que ha cremat unes 5.000 hectàrees-

