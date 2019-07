Rufián sosté que el futur Govern ha de passar per «coalicions amb els comuns»

Després d'unes eleccions catalanes, caldrà seguir forjant governs independentistes o bé primar governs d'esquerres? El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, sosté que, després de set anys en què s'han primat les aliances del seu partit amb Convergència primer i amb l'espai postconvergent després, ara és moment de potenciar pactes d'esquerres en el quals hi siguin els comuns. Així ho ha dit al debat Les esquerres en un país estrany, celebrat en el marc de les XV Jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya i moderat per la periodista de, Sara González.La frase "el futur de Catalunya passa per coalicions d'esquerres" és clau per entendre que bona part dels republicans consideren que les aliances amb JxCat té data de caducitat, tot i que segueixen defensant la necessitat de treballar plegades tant en l'actual Govern de la Generalitat com a l'hora de combatre la repressió i encarar la reclamació d'un referèndum. El dirigent republicà ha admès "enormes contradiccions" en el si del Govern amb Junts per Catalunya i, tot i que les ha considerat "normals", ha considerat que el futur passa per un altre tipus d'aliances. Rufián ha assegurat que comuns i ERC estan abocats a entendre's, una premissa que ha estat compartida per la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.De fet, la dirigent dels comuns ha celebrat que els republicans s'apuntin ara al pacte de claredat per definir els paràmetres d'un referèndum que els comuns defensen des de fa dos anys i que ara abandera el president del Parlament, Roger Torrent. La diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent, en canvi, ha assegurat que ja els agradaria estar en un context de diàleg, però que el govern espanyol s'hi nega i que, per tant, no es pot descartar la "desobediència".Un altre dels titulars del debat l'ha deixat el líder del PSC, Miquel Iceta, que entre un executiu de Pedro Sánchez que governi de la mà de Podem i dels partits independentistes o bé la repetició de les eleccions, es decanta per la primera opció. "La repetició de les eleccions seria una tragèdia", ha etzibat el líder dels socialistes, que ha afegit que seria com dir-li als ciutadans que "no han votat bé".Gabriel Rufián ha assegurat que cal una entesa amb els comuns. Fent referència a la investidura, ha declarat que Esquerra Republicana de Catalunya, "com a partit que ha guanyat clarament les eleccions catalanes", ha de dialogar amb el PSOE. Ha demanat "bilateralitat i no parlar tant de les condicions i iniciatives per l'accés de Pedro Sánchez a Moncloa, sinó per la seva permanència".Jéssica Albiach ha ratificat l'opinió de Rufián. Però, això sí, sempre que els republicans es mantinguin en "les esquerres, el diàleg i el referèndum". En aquest sentit, ha criticat el discurs d'ERC, que varia segons "la conjuntura" política del moment.Miquel Iceta, en la línia del seu partit i fent menció a la qüestió catalana, ha recalcat "que una de les principals preocupacions de Catalunya és el risc de fractura social, territorial i, fins i tot, lingüística". Ha reivindicat, per aquest motiu, un "acord molt ampli a Catalunya". Jéssica Albiach, en la seva rèplica, ha apuntat que "sense el reconeixement de l'altre com un interlocutor vàlid no es podrà avançar ni desencallar la situació" actual.La dirigent de la CUP Maria Sirvent també ha destacat la importància de parlar. Ara bé, ho ha fet amb certs matisos: "Volem assumir responsabilitats i aliances, però no per apuntalar el règim del 78". Així, ha considerat que "és una fal·làcia parlar de diàleg amb un estat que reprimeix". També ha reclamat "un programa polític que interpel·li la majoria social catalana i parli de com exercir el dret a l'autodeterminació i de com defensar els drets socials".

