La cançó de Rosalía dispara l'interès per aprendre català

La cançó en català de Rosalía trenca registres. En menys de 48 hores ja ha superat amb escreix els 3,5 milions de visualitzacions a YouTube i la repercussió que està tenint traspassa fronteres. Així ho ha constatat la directora de Política Lingüística, Ester Franquesa, que ha assegurat que Milionària ha disparat l'interès de molta gent per aprendre català amb l'objectiu de poder entendre i cantar aquest nou hit de la cantant de Sant Esteve Sesrovires."Vam estar ahir tot el matí responent missatges de gent d'arreu del món que s'interessava per aprendre català", ha destacat Franquesa en una entrevista a Catalunya Ràdio . Els missatges els van rebre principalment per la xarxa i admet que a hores d'ara és difícil de saber l'impacte i en quins llocs del món ha despertat més interès. En qualsevol cas, tothom qui ho vulgui podrà aprendre català. "Tenim sistemes per fer-ho presencialment i per internes", ha ressaltat, i ha explicat que ara podran oferir aquest servei i vincular-lo al fenomen Rosalía.Sobre els barbarismes de la cançó, especialment el cumpleanys, Franquesa hi ha tret importància. "Els artistes tenen la seva creativitat i el que interessa és que sigui en català", ha ressaltat. I malgrat admetre que creu que Rosalí no aspira a ser "una ambaixadora de la llengua", celebra la decisió que ha pres l'artista. "És un fenòmen internacional que triomfa i traspassa fronteres i, amb ella, el català", ha reblat.L'artista de Sant Esteve Sesrovires va saltar a la fama mundial ara fa menys d'un any, quan va començar a publicar a Youtube Malamente i Tu mirá, els dos primers videoclips d'El mal querer . Des de la publicació de l'àlbum ha seguit impactant amb nous vídeos, tant singles del seu segon treballa - Bagdad De aquí no sales - com noves propostes

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor