Vox, al darrere de l'atac xenòfob al centre de menors del Masnou

L'home que cridava consignes a la concentració contra el centre de menors no acompanyats al Masnou amb un megàfon -frases com "aquesta és la nostra terra i s'ha de defensar"- i liderava la protesta s'ha identificat. Es diu Jordi De la Fuente i és un destacat militant de Vox. En un vídeo mostra el seu suport als veïns que "pacíficament" van atacar l'alberg aquest dijous a la nit. De la Fuente va ser, a més, un destacat membre del Movimiento Social Republicano (MSR), un grupuscle de tarannà neonazi, i de Plataforma per Catalunya (PxC), tal com recollia al seu blog el periodista Xavier Rius Sant Al vídeo, De la Fuente diu que la mobilització "no és qüestió de masclisme sinó de supervivència" i carrega contra tots els partits de l'arc parlamentari de Catalunya. "Fins i tot el PP i Cs van votar a favor de donar una 'pagueta' a aquests 'elements' de 674 euros", afirma. El que no diu De la Fuente és que aquesta "pagueta" la reben tots els exmenors no acompanyats tutelats per la Generalitat, independentment del seu origen.L'alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, creu que "s'ha d'actuar amb la contundència que calgui contra els grups d'extrema dreta". Així ho ha fet saber en una entrevista aquest divendres a El món a RAC1, en la qual també ha assegurat que els Mossos "van fer el que van poder" i ha demanat a Interior que reforci el cos. Els ultres van aconseguir assaltar el centre malgrat la presència de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i només es va detenir una persona, un dels manifestants antifeixistes "per resistència a l'autoritat".Segons Oliveras, no es pot "banalitzar la presència de grups ultres". Aquest dijous un grup organitzat d'ultres van atacar un centre de menors no acompanyats tutelat per la Generalitat al municipi, uns fets que també han condemnat les entitats, diversos partits i el mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El moment de l'assalt a l'alberg el va captar un periodista.L'alcalde ha explicat que alguns dels manifestants contraris a l'acollida de menors venien de fora i que algunes són persones "que han intentat manipular i encendre la situació" al municipi. Aquest divendres l'ajuntament es reuneix amb els Mossos d'Esquadra per avaluar els fets que van tenir lloc.A més, l'alcalde també ha demanat tenir mitjans i millorar les condicions del centre, "que se'ns facilitin tots els mitjans possibles". Des del Masnou consideren que calen recursos per oferir propostes, activitats i projectes per aquests menors. Segons fonts consultades de la Xarxa Popular d'Acollida del Masnou, ja hi ha molts joves que estan involucrats en diverses entitats del barri.La CUP ha denunciat aquest divendres "passivitat i permissivitat policial" davant dels fets ocorreguts al Masnou . Quatre furgonetes de l'ARRO eren presents al lloc dels fets, i l'episodi va acabar amb cinc ferits lleus, un dels quals era un dels joves i un altre, agent dels Mossos d'Esquadra. La CUP exigeix al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies "que garanteixin la protecció dels menors no acompanyats amb tots els recursos disponibles" i que "no permeti la criminalització del col·lectiu per raó d'origen". Els cupaires consideren "alarmant" la "violència i criminalització que existeix envers els menors".El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha condemnat un cop més aquests atacs "intolerables", i més tenint en compte que són centres "de màxima protecció, que acullen les persones més vulnerables i que són un servei públic".Aquest matí el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani i l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, es reuneixen arran de l'atac xenòfob a un centre de menors tutelats. Des de Mossos d'Esquadra asseguren que "no valoraran ni entraran en detalls" de l'actuació policial fins que no finalitzi la investigació policial en marxa que analitzarà els fets que es van produir. Un cop acabada la reunió, a les 12.30 hores, el conseller i l'alcalde compareixeran davant de l'ajuntament.La conselleria ha reiterat el seu rebuig frontal a aquestes actituds "violentes" en espais on viuen menors sota la protecció del Govern, i ha anunciat que posarà en marxa el seu equip jurídic per denunciar els fets. L'atac es va produir després de la detenció diumenge d'un menor per intent d'agressió sexual a una noia al Masnou. Els Mossos d'Esquadra van detenir una persona per atemptat a l'autoritat però ha quedat en llibertat aquesta matinada. Fonts del cos policial consultades perreiteren que la detenció "no es va fer d'acord amb cap 'bàndol', sinó que va ser únicament per un atemptat contra l'autoritat"."Exigim que la justícia actuï amb la màxima contundència davant d'aquest tipus d'actituds de tanta gravetat i que no s'han de tornar a repetir", apunta Afers Socials, que ha volgut agrair la feina i el compromís dels educadors i de la resta d'equips professionals dels centres, especialment en aquestes situacions "tan complexes".L'associació d'Exmenes també ha volgut mostrar el seu rebuig als fets i el seu agraïment a les persones contràries a la manifestació.El Masnou va viure moments de tensió dijous a la tarda. Ultres del municipi van convocar la població a les 20 hores per manifestar-se en contra dels menors no acompanyats, arran de l'intent d'agressió sexual que es va produir la matinada de dissabte , durant la festa major de Sant Pere. Però els antifeixistes els van plantar cara: diverses entitats també van decidir fer una crida a combatre el racisme i la xenofòbia. Més de 400 persones es van encarar -separades per quatre furgonetes de l'ARRO- davant de l'ajuntament del municipi.Si bé els ultres havien convocat a les 20 hores, la Xarxa Popular d'Acollida del Masnou i altres entitats i partits polítics van decidir fer un clam a la població a concentrar-se una hora abans. En total, uns 400 veïns i veïnes van acudir a la demanda de la xarxa d'acollida del municipi, mentre que els que criminalitzen els menors no acompanyats no arribaven a la cinquantena, segons expliquen fonts consultades perpresents al lloc dels fets.La portaveu de la Xarxa Popular d'Acollida del Masnou, Alicia, va explicar que la concentració volia, primer de tot, condemnar una vegada més l'intent d'agressió de dissabte, "però també dir que no es pot criminalitzar tot el col·lectiu de menors estrangers no acompanyats". Segons la portaveu, els convocants de la concentració ultra "han aprofitat l'intent d'agressió per atacar-los, i ja fa tres dies que escalfen el personal a través de les xarxes".Segons van explicar testimonis presents a la manifestació, part dels ultres van decidir dirigir-se cap a l'alberg on resideixen menors del centre d'acollida per entrar a l'edifici. Des de la Xarxa "confiaven" que la policia reaccionés, ja que asseguraven que hi van amb males intencions. Al Masnou fa dies han aparegut pintades racistes com "Mena que vea, mena que pateo". A l'alberg hi viuen una cinquantena de menors.Pel que fa a l'agressió del dissabte passat, des del consistori recorden que "no es va arribar a produir perquè els amics del detingut, també menors tutelats, van recriminar-li l'actitud i se'l van endur". Per això l'Ajuntament del Masnou també expressava aquest dimecres que "no es pot generalitzar" ni "estigmatitzar el col·lectiu".

