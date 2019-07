La UAB i la UB, entre les 30 millors universitats en qualitat docent segons «Times Higher Education»

La UAB i la UB se situen entre les 30 millors universitats en qualitat docent segons l'Europe Teaching Ranking que publica Times Higuer Education. El rànquing és el primer adreçat exclusivament a la docència. L'Autònoma està en la posició número 12 i és el primer centre públic de l'Estat i la primera universitat catalana.A més, ha millorat vuit posicions respecte a la classificació de l'any passat. En l'àmbit espanyol només té per davant la Universitat de Navarra, que és privada i és la tercera de la classificació per darrere d'Oxford i Cambridge. La Universitat de Barcelona, per la seva banda, està en el lloc número 29.A més, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) està entre les posicions 51 i 75. Entre la 76 i la 100 hi ha el centre de negocis i màrqueting ESIC, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Ramon Llull (URL). Entre les posicions 101 i 125 se situen també la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Lleida (UdL).L'any passat la URV se situava entre les 76-100. És la sisena més ben puntuada entre les catalanes i la vuitena entre totes les de l'estat espanyol, compartint lloc amb tres universitats més.Aquesta classificació té en compte els recursos per a la docència, el compromís i la interacció entre els estudiants i la institució, els resultats generats per la universitat i l'existència d'un entorn inclusiu.

