Ximo Puig creu que no es donen les circumstàncies per a una reunió amb Torra

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que no es donen les circumstàncies per mantenir una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra.En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puig ha dit que el focus d'una trobada estaria en un debat que els dos presidents no poden resoldre i ha conclòs que no creu que una reunió sigui el més oportú.El president valencià ha demanat "pragmatisme i realisme" a l'independentisme i ha assenyalat la renuncia a la unilateralitat com un "camí adequat". D'aquesta manera, s'ha referit a la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, d'un pacte de claredat per fixar les condicions per a un referèndum pactat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor