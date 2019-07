Els Bombers treballen en una represa de l'incendi de l'Ebre

⚠️ ⚠️ ⚠️ Bon dia! Estem treballant en una 🔥🔥represa 🔥🔥 del #IFriberadebre que, recordem, NO està extingit. Ara mateix hi treballen dues dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. Recordeu que el risc de #focforestal continua essent molt alt arreu! Precaució! ⚠️ ⚠️ ⚠️ — Bombers (@bomberscat) July 5, 2019

Els Bombers treballen des d'aquest matí en una represa de l'incendi de l'Ebre, que la setmana passada va cremar unes 5.000 hectàrees. El foc, que va ser estabilitzat i controlat el cap de setmana passat, encara no està extingit i arran de les altes temperatures i la manca de pluges ha revifat. A hores d'ara hi treballen dues dotacions terrestres i un helicòpter.El cos ha recordat que el risc d'incendi forestal continua sent molt elevat arreu del país. De fet, Catalunya s'enfronta aquests propers dies a una nova onada de calor que, si bé no serà tan forta ni tan llarga com la viscuda a finals de juny, també portarà temperatures molt altes.És per això que aquest divendres s'ha activat el pla Alfa a les comarques de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, l'Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà, la Noguera, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell, i 80 municipis ( consulteu-ho aquí ). També s'ha restringit l'accés al Montsec i als espais naturals de la Bariona de Rialb per l'elevat risc d'incendi. Des del Govern s'han fet crides a extremar la prudència.

