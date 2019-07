Torrent veu una «irresponsabilitat» la resposta de la Moncloa al pacte de claredat

El president del Parlament, Roger Torrent, veu com una "irresponsabilitat" la reacció del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, a la seva proposta de pacte de claredat per fixar les condicions d'un referèndum pactat perquè "així no es resolt el conflicte polític".En una entrevista a Ser Catalunya, Torrent ha instat el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a posar una proposta sobre la taula com a mostra de "valentia i responsabilitat política".D'altra banda, ha replicat al portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, que un pacte de claredat no és un pas enrere sinó un "pas endavant. "No és renunciar a l'esperit de l'1-O sinó materialitzar-lo", ha conclòs. Torrent considera que la resposta que es doni a la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre l'1-O ha de permetre mantenir una "fase negociació". Es tracta, segons ha explicat, de "canalitzar la indignació democràtica cap a un escenari de construcció" que passa per un referèndum pactat i de fer compatible el "nou trencament" amb estar asseguts "impertèrrits" a la taula de negociació.El moment de la sentència serà, segons Torrent, un "moment clau" en què caldrà recuperar el lideratge polític i unes "institucions fortes". D'altra banda, ha defensat que la resposta a d'apel·lar el 80% dels ciutadans catalans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor