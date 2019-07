Ripollet comença amb pas ferm les municipalitzacions

El pati compta amb diferents jocs per estimular els més menuts Foto: Albert Hernàndez

El passadís de l'escola bressol Foto: Albert Hernàndez

Dues setmanes mal comptades després de renovar l'alcaldia de Ripollet, José M. Osuna (Ara Decidim Ripollet, una llista de l'esquerra alternativa amb els comuns i la CUP) , ha vist com es convertia en realitat una de les mesures impulsades durant l'anterior mandat: la municipalització de les llars d'infants -La Verema i La Rodeta del Molí- i de la neteja dels edificis municipals.En el primer cas, es va aprovar en el darrer ple ordinari de 2018, que va marcar l’inici del procediment, i es va corroborar al març d'enguany, també al plenari, amb l’aprovació definitiva. Tant un com altre projecte són gestionats directament pel consistori ripolletenc des del passat 1 de juliol."No ha estat fàcil acabar tot el procés", admet la primera tinent d’alcalde, Pilar Castillejo, i afegeix que "ens ho han posat molt difícil". Una impressió que comparteix la coordinadora de La Verema, Ceci Blànquez, però matisant que per a la plantilla la municipalització ha estat "llarga", perquè, "la voluntat política hi era" però ha trigat gairebé quatre anys, tot i que reconeix que arran de portar-ho al ple va experimentar una "última embranzida" i es va accelerar. Per a Castillejo això és una mostra més del camí "feixuc" que ha suposat, però ara "ja és un servei més de l’Ajuntament".La membre de l'AMPA de La Rodeta, Graci Mora, i Eloi Rebollo, de la de La Verema, repassen els anys i la feina que hi ha darrere, "i nosaltres amb un paper actiu, amb veu i vot en aquest procés", perquè han format part de la comissió de municipalització i ara també estan en la de seguiment. "Continuem sent una part activa", remarca Mora i introdueix un element en aquest canvi, "hi haurà més transparència".La tinent d'alcalde veu en aquesta municipalització una reivindicació per "garantir el dret a l’educació de 0 a 3 anys i que sigui de qualitat". Els beneficis econòmics que fins ara s'enduia l'empresa concessionària aniran, segons fa notar, "al servei". L'ajuntament hi invertia 534.000 euros per curs escolar. De cara al setembre, amb l'arrencada d'una nova temporada, "no es tocarà el preu" de l'escola bressol. Així, les famílies abonaran la mica més de 200 euros mensuals per escolarització de 9 a 12 i de 15 a 17 hores, encara que hi ha altres combinacions.Castillejo veu amb bons ulls posar en marxa una "tarifació social" i per això es farà un estudi socioeconòmic durant el primer any, juntament amb les famílies, per avaluar la possibilitat que hi hagi, per exemple, una quota progressiva o en funció dels ingressos. Tot plegat, possibilitats que s’obren, com apunta, pel fet que sigui l’Ajuntament el que estigui gestionant el servei. Com també, continua, les llars d’infants "siguin un espai d’acollida, criança o maternitat compartida o un espai més obert", s'imagina Castillejo, encara que adverteix que és aviat per fer valoracions.Precisament, la docència hauria de ser una de les grans beneficiàries, almenys així ho espera la coordinadora del Molí, Vanessa Romero, "les carències que teníem es revisaran". L'Ajuntament de Ripollet, a través de l'empresa pública Genera, ha subrogat la vintena de treballadors de les dues llars d'infants. Blànquez, de la Verema, assenyala que això els suposarà "una estabilitat" i també "negociar un conveni", que fins ara no es podia fer, perquè, tal com explica la directora de les dues llars d’infants, Anna Salvatella, "d’educació de 0 a 3 anys no n'hi ha per a empreses privades a Catalunya i el que s'aplica d'àmbit estatal és nefast".D’aquesta manera, Blànquez veu que la municipalització pot traduir-se en "millores i sobretot estabilitat laboral", perquè cada quatre anys "estaves pendent quina empresa es quedava el servei i què passaria amb tu", recorda. En aquest sentit, la regidora Castillejo afirma que "hi ha camí a recórrer" i admet "les condicions precàries" amb els quals treballaven.Salvatella apunta un primer resultat del traspàs a mans municipals que és "una millor comunicació amb les famílies", ja que hi haurà dues coordinadores tant a La Verema com a La Rodeta del Molí, gràcies a que "s'han pogut augmentar les hores del personal, del que fins ara feia només tres hores". També comenta el fet que hi hagi dues professores per cada un dels quatre grups. "Les mestres treballem més a gust, millora la qualitat del servei i això desemboca en la canalla", manifesta Blànquez i "és una cadena que comença a greixar-se", finalitza.Tot plegat, fa que les famílies quedin satisfetes, segons considera la coordinadora de La Verema. "Ja crèiem en el que feien abans i sabíem de la metodologia", diu al seu torn la membre de l'Ampa i afegeix, "coneixíem les treballadores i tenim plena confiança". El fet que s'hagi municipalitzar no ho canvia i Salvatella defensa que en la seva gestió docent sempre han tingut "autonomia", tant per part municipal com de les famílies.La primera tinent d'alcalde, vinculada a la CUP, treballa en el nou objectiu de l'administració vallesana: municipalitzar l'aigua. Una assignatura pendent del passat mandat després que l'oposició gairebé en bloc tombés la proposta fa una mica més d'un any. Castillejo assegura que "tenim la feina feta" i "més arguments", perquè aquesta vegada esdevingui una realitat. Entre d'altres, han elaborat una auditoria a Sorea, la companyia encarregada de la gestió d'aquest bé públic. La llar d'infants i la neteja dels equipaments municipals, per tant, són els primers d'una llista amb més serveis a municipalitzar a Ripollet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor