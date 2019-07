Ferida greu una ciclista en ser atropellada per un vehicle a Salou

Una dona ha resultat ferida greu després de ser atropellada per un vehicle a la carretera C-31b. Es tracta d'una ciclista de 54 anys, i ha estat traslladada a l'hospital Joan XXIII de Tarragona per una ambulància del SEM. Els Bombers hi han desplaçat una dotació.L'avís de l'accident s'ha rebut cap a quarts de set del matí i s'ha produït en aquesta via que uneix Tarragona i Salou.

