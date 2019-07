Arriba l'Argillà Argentona, la gran cita de l'art i la cultura terrissaire

Les activitats previstes pel cap de setmana



La fira arrenca el divendres 5 de juliol de bon matí, lògicament amb l’obertura del circuit de la fira però també amb activitats com les demostracions de terrissa o el taller de ceràmica de torn que es mantindran durant els tres dies. A la tarda, s’inauguraran les tres exposicions d’enguany, just abans de la inauguració oficial de la Fira Argillà Argentona 2019.



Durant el dissabte 6 de juliol es podrà gaudir, per exemple, de la primera sessió de la 15a Mostra de Cinema sobre ceràmica “Cineràmica”, l’acció artística de Glòria Badosa que decorarà en directe un càntir gegant a la plaça de l’Església, el taller de rakú (en el qual tothom que ho desitgi podrà aprendre a pintar i coure una peça de ceràmica) o l’acció en directe del “Batukats” d’Argentona.



Per últim, pel diumenge 7 es preveu la major afluència de públic per acabar de gaudir de la fira i amb activitats molt concorregudes, i per a tota la família. Al migdia, l’expectació serà màxima a la plaça de Vendre amb el Concurs de Torn adreçat a ceramistes i amb importants premis. I per posar punt final a la fira, al vespre la BandaBand ens guiarà cap a la plaça de vendre on se celebrarà l’esperada i tradicional trepitjada de fang que farà les delícies dels més petits de la família... i també dels grans.





Com cada inici de juliol, els carrers d'Argentona es vesteixen de gala per acollir la cita estrella a Catalunya per als amants de l'art i la cultura del fang: la Fira Argillà. Enguany, Portugal, un dels països amb més tradició terrissaire, serà el convidat. I com sempre amb una gran quantitat d’activitats al voltant d’una fira que és tot un referent.La Fira Internacional de Ceràmica Argillà Argentona és la més important del país en aquest sector, tant pel nombre i qualitat dels participants com per la xifra de públic assistent. Actualment la visiten prop de 25.000 persones, sent així una importantíssima plataforma de difusió dels sectors de la terrissa tradicional i popular i la ceràmica artística.Aquest any tindrà lloc des del divendres 5 fins al diumenge 7 de juliol amb activitats al llarg de tot el dia (de 10h a 22h). Els carrers del municipi maresmenc, seguint un bonic recorregut urbà pel centre històric de la vila, s’ompliran d’artesans de la ceràmica i institucions que exposaran al públic argentoní i d’arreu del país les seves creacions. A més, al llarg del cap de setmana es podrà gaudir de demostracions de terrissa i d’activitats per a tots els públics, com la popular trepitjada de fang.El càntir d’autor de la fira Argillà 2019 és una obra original del prestigiós dissenyador Miguel Milá i Sagnier (Barcelona, 1931), un dels referents del disseny a l’Estat espanyol. Milá ha ideat un càntir bicolor, amb la part inferior de color terrissa i una part superior blanca, la part on hi ha la nansa que integra el broc. Destaca el fet que és suficientment estret com per poder-lo guardar a la porta de la nevera i ser així utilitzat en el dia a dia. Durant l’acte de presentació, el dissenyador va confessar que en un principi no estava especialment motivat per a dissenyar un càntir, però que finalment s’ha acabat “enamorant” d’aquesta peça.Pels que no el coneguin, Milá ha exercit un paper fonamental en la història del disseny català modern. Membre de la generació dels pioners del disseny dels anys 50, ha vist com alguns dels seus mobles i llums s’han convertit en autèntics clàssics. El seu treball s’ha basat en posar al dia la tradició: diverses de les seves peces han superat les circumstàncies en què es van produir i mantenen avui dia la seva validesa. El 1987 va ser reconegut amb la primera edició del Premi Nacional de Disseny.

