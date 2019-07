FOTOS La gran festa de la cultura catalana

La nit dels Premis Nacionals de Cultura 2019 Foto: ACN



La nit dels Premis Nacionals de Cultura 2019 Foto: ACN



La nit dels Premis Nacionals de Cultura 2019 Foto: ACN

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) ha lliurat aquest dijous els Premis Nacionals de Cultura 2019 al Teatre l'Artesà del Prat de Llobregat. La gala ha estat presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, que ha reivindicat el paper transformador de la cultura i ha tingut un record pels polítics presos i exiliats i pels afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre.En el seu discurs, el cap de l'executiu català ha ressaltat que la repressió i la cultura són conceptes "antagònics", ja que aquesta última "reforça la democràcia i construeix possibilitats de futur". "La cultura guanya sempre als seus il·lustres enterradors", ha verbalitzat.Torra, però, ha hagut d'aturar el seu discurs quan, entre el públic, i mentre parlava dels líders independentistes a la presó i a l'exili, li han respost que a Catalunya també hi ha gent "sense llar" i que passa "dificultats econòmiques" després que, aquest dijous, ha cridat l'espontani, s'hagi viscut un desnonament a la ciutat. El president, que ha assegurat que desconeixia els fets, ha assegurat que n'esbrinaria les causes.El president de la Generalitat no ha estat l'únic en aprofitar la intervenció per recordar la situació dels presos independentistes. En recollir el guardó, l'escriptor Jaume Cabré, que ha afirmat que "a la presó o a l'exili per fer el que els ho hem demanat", ha volgut remarcar que "la sort del nostre país és que te gent tossuda de mena". També Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, ha recordat que faltava l'exconseller Lluís Puig.Els guardonats d'enguany han estat l'editora Maria Bohigas; l'escriptor Jaume Cabré; el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; la Federació d'Ateneus de Catalunya; la fira d'espectacles literaris Litteratum de Móra d'Ebre; la historiadora Josefina Matamoros; el Museu de Lleida; la pianista i compositora Clara Peya; l'artista Josep Ponsati, i la cuinera Carme Ruscalleda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor