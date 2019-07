El Tricicle, Los Vivancos i Sofia Ellar, caps de cartell de la nova temporada del Centre Cultural Terrassa

El Tricicle, Los Vivancos i Sofia Ellar són els caps de cartell de la nova temporada de tardor del Centre Cultural Terrassa que compta amb una vintena de propostes de gèneres i estils ben diversos. La programació també inclou dos concerts íntims de Gerard Quintana i Judit Neddermann i la comèdia "Orgasmos" de Roger Pera i Angela Monge.La nova programació d'espectacles d'aquesta tardor que arrenca el mes de setembre amb El Tricicle i Vivancos. El trio format per Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans porten el 12, 13 i 14 de setembre Hits, un repàs als seus millors esquetxos després de 40 anys als escenaris.El 21 de setembre hi haurà una doble funció de Los Vivancos. Aquesta innovadora formació porta un dels espectacles de més èxit que destaca per la seva fusió d'estils i versatilitat dels artistes: flamenc, percussió, violins, claqué... acompanyat d'un joc de llums i estructuresmetàl·liques que conformen una posada en escena impressionant.La cantant Sofia Ellar farà parada a Terrassa el 7 de novembre en el seu tour Bañarnos en vaqueros, un èxit consagrat a Youtube on ha superat els 3 milions de visualitzacions per tema.La temporada de tardor destaca per la seva varietat de propostes per a tot tipus de públic i de gustos diferents i segueix les línies de programació ja consolidades com són els espectacles familiars, la Temporada Simfònica, els monòlegs i cantautors catalans com són Gerard Quintana, Judit Neddermann i el grup Macedònia. En total es podrà gaudir de més de vint espectacles diferents. Les xifres d'assistència a aquesta primavera passada marquen un nou rècord amb 22.117 espectadors i una nota mitjana de valoració del 9'71 sobre 10.Pel que fa a la dansa, destaca la producció basada en el Rèquiem de Mozart que Maria Rovira i Crea Dance Foundation posaran damunt l'escenari després de l'èxit que va suposar l'adaptació de Carmina Burana. A més, l'American Ballet i els prestigiosos ballarins Isabella Boylston i James Whiteside interpretaran un espectacle que repassa algunes de les coreografies més emblemàtiques de la dansa clàssica, i Patrícia Guerrero aproparà la màgia del flamenc al públic egarenc.La primera part de la Temporada BBVA de Dansa ha superat de nou el seu èxit amb 6.892 espectadors a la primavera, una xifra que ja supera tots els espectadors de dansa de la temporada 2017. La mitjana d'ocupació va ser del 95% amb una valoració de 9'86 sobre 10.

