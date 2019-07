Poble Lliure desafia Rufián a un debat sobre la llengua catalana

👉🏻 EXIGIM:

📍A @Esquerra_ERC respecte i reconeixement als professionals de la #llenguacatalana i que rebati qualsevol intent de desprestigi, especialment en uns moments en què les nostres facultats de filologia busquen alumnes. 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️📃📃 — Poble Lliure BCN 🎗 (@PobleLliure_Bcn) 4 de juliol de 2019

👉🏻 CONVIDEM:

📍En @gabrielrufian a participar d’un debat sobre sociolingüística, ecolingüisme, variació i política lingüística o règims jurídics de les llengües, en cas que aquestes disciplines siguin del seu interès, més enllà s’afirmacions interessades i propagandístiques. 🗣🗣 — Poble Lliure BCN 🎗 (@PobleLliure_Bcn) 4 de juliol de 2019

.@gabrielrufian, estimat. Abans que res, agrair-li la seva inestimable contribució a fer que molts tuitaires s'assabentin de la nostra existència i tasca. Aprofitarem aquest fil inaugural per presentar-nos i explicar-la. (Ens repiularà, oi? Gràcieees...)https://t.co/gq26lNvUEi — Grup Koiné (@GrupKoine) 4 de juliol de 2019

Gabriel Rufián ha estat a l'ull de l'huracà en les últimes hores. El motiu és una polèmica piulada en què, com a reacció a la primera cançó en català de Rosalía, el portaveu d'ERC al Congrés assegurava que calen més temes com aquests de l'artista catalana i "menys manifests Koiné", redactat pel grup de lingüistes que reclama el català com a única llengua oficial. Entre l'allau de crítiques al republicà hi ha Poble Lliure.En concret, la formació ha rebutjat el "menyspreu" de Rufián cap al Grup Koiné i ha exigit a Esquerra Republicana "respecte i reconeixement als professionals de la llengua catalana" i que rebati "qualsevol intent de desprestigi".En el mateix fil de tuits, Poble Lliure desafia Rufián a un debat públic sobre sociolingüística, ecolingüisme, variació i política lingüística o règims jurídics de les llengües. "En cas que aquestes disciplines siguin del seu interès, més enllà d'afirmacions interessades i propagandístiques", etziba.El mateix Grup Koiné també ha sortit al pas de la polèmica i, a roda del rebombori, ha contestat Rufián amb ironia: "Abans que res, agrair-li la seva inestimable contribució a fer que molts tuitaires s'assabentin de la nostra existència i tasca".

