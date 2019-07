Restringits els accessos al massís del Montsec i de la Baronia de Rialb per perill d'incendi

També, per minimitzar el risc d'incendi, s'aconsella evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació, així com la circulació de vehicles a motor i l'ús de maquinaria a les zones forestals entre la una del migdia i les sis de la tarda.



Altres mesures de prevenció passen per no utilitzar bufadors, serres radials o altres eines que puguin general guspires o sobreescalfaments i per comunicar al 112 columnes de fum prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportar perill d'incendi forestal.