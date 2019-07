Tensió al Masnou entre ultres i antifeixistes pels menors no acompanyats

Tensió al #Masnou entre manfestants ultres en contra dels MENAS i veïns que es concentren en signe contrari. Està passant a les portes del consistori, després de l’intent d’agressió sexual de dissabte al municipi. pic.twitter.com/HignJP3yOI — Miquel Jarque (@miqueljarque) 4 de julio de 2019

Aquelarre feixiste al Masnou amb la permissivitat i passivitat dels Mossos, que veuen com els racistes i xenòfobs escridassen als menors que viuen a l'alberg.

No permetrem l'ús d'una agressió masclista per cobrir el vostre racisme, fora del nostre poble! pic.twitter.com/NnhrVXh1xP — CUP El Masnou (@cupmasnou) 4 de juliol de 2019

El Masnou viu moments de tensió. Ultres del municipi han convocat la població aquest dijous a les 20 hores per manifestar-se en contra dels menors no acompanyats, arran de l'intent d'agressió sexual que es va produir la matinada de dissabte , durant la festa major de Sant Pere. Però els antifeixistes han plantat cara: diverses entitats també han decidit fer una crida a combatre el racisme i la xenofòbia. Ara mateix, unes 400 persones s'encaren -separades per quatre furgonetes de la BRIMO- davant de l'ajuntament del municipi.Si bé els ultres havien convocat a les 20 hores, la Xarxa Popular d'Acollida del Masnou i altres entitats i partits polítics han decidit fer un clam a la població a concentrar-se una hora abans. En total, uns 400 veïns i veïnes han acudit a la demanda de la xarxa d'acollida del municipi, mentre que els que criminalitzen els menors no acompanyats no arriben a la cinquantena, segons expliquen fonts consultades perpresents al lloc dels fets.La portaveu de la Xarxa Popular d'Acollida del Masnou, Alicia, ha explicat que la concentració d'aquest dijous volia, primer de tot, condemnar una vegada més l'intent d'agressió de dissabte, "però també a dir que no es pot criminalitzar tot el col·lectiu de menors estrangers no acompanyats". Segons la portaveu, els convocants de la concentració ultra "han aprofitat l'intent d'agressió per atacar-los, i ja fa tres dies que escalfen el personal a través de les xarxes".Segons expliquen testimonis presents a la manifestació, part dels ultres han decidit dirigir-se cap a l'alberg on resideixen menors del centre d'acollida, i intenten entrar a l'edifici. Des de la Xarxa "confien" que la policia reaccioni, ja que asseguren que hi van amb males intencions. Al Masnou fa dies han aparegut pintades racistes com "Mena que vea, mena que pateo". A l'alberg hi viuen una cinquantena de menors.A la concentració d'aquest dijous convocada per la xarxa s'ha llegit dues vegades el manifest redactat per la mateixa plataforma i firmada també per El Masnou Antifeixista, el Ple de Totes i la Xarxa d'Habitatge. En la primera lectura (a les 19 hores), membres del consistori hi han estat presents, ja que en acabat han entrat a l'edifici per celebrar el ple de l'ajuntament. Aquest dimecres el Masnou també va acollir una manifestació on hi van acudir unes 200 persones per condemnar els fets del dissabte.Pel que fa a l'agressió del dissabte passat, des del consistori recorden que "no es va arribar a produir perquè els amics del detingut, també menors tutelats, van recriminar-li l'actitud i se'l van endur". Per això l'Ajuntament del Masnou també expressava aquest dimecres que "no es pot generalitzar" ni "estigmatitzar el col·lectiu".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor