⚠️Cuidado⚠️Este mensaje que algunos habéis recibido en vuestro correo electrónico es #FALSO #FAKE. #DGT nunca notifica de esta manera. Solo si te has dado de alta en la #DEV https://t.co/qlIifVQLWN puedes recibir un aviso de notificación al que accedes con tu identificación. pic.twitter.com/krxu3HVyQ9 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 1 de juliol de 2019

La Direcció General de Trànsit (DGT) alerta d'una nova estafa per correu electrònic a través de multes de trànsit falses. En un missatge d'advertència difós a les xarxes socials, l'organisme explica l'existència de mails falsos que intenten enganyar els conductors. El modus operandi de l'estafa consisteix a notificar una multa per infraccions en un missatge en què s'adjunta una fotografia de la multa.El missatge (escrit en castellà) anima l'usuari a descarregar la imatge. En clicar-hi, es descarrega un virus maliciós al nostre ordinador que intenta accedir a les contrasenyes guardades i dades bancàries. En cas de rebre un correu d'aquest estil, com el que apareix a continuació, el millor és esborrar-lo de forma immediata.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor