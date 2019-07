Jutgen un gall a França per molestar amb el seu cant una parella de jubilats

Hi ha qui li agrada despertar-se amb el cant dels galls, de fet, és un dels recursos més utilitzats per representar el matí. Però també hi ha persones que estan disposades a arribar a judici per aquest cant... Aquest és el cas d'una parella de jubilats francesa, que ha denunciat un gall per "molestar-los" cada matí.Un tribunal de Rochefort, segons recull la CCMA, ha acusat aquest dijous l'animal, que es diu Maurice. El gall no ha anat a la vista per "cansament" però sí que ha comparegut, en suport seu, un pollastre i un gall batejats com a Pompadour i Jean-René.Els denunciants no volen que el gall els molesti abans de dos quarts de nou del matí, i segons l'advocat de la parella, Vincent Huberdeau, és una qüestió de soroll: "No és un cas de la ciutat contra el camp. És un problema de molèstia sonora. El gall, el gos, el clàxon, la música... és un tema de soroll", recull el portal I què hi diu l'altra banda? La propietària de la bèstia es diu Corinne Fessau i defensa que el gall té dret a cantar: "El camp té dret als seus sorolls. Els galls tenen dret a cantar, no han fan pas de quarts de cinc del matí fins a l'infinit. El meu gall no em molesta, canta. Està molt bé i visca la natura!".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor