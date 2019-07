El Govern exigeix a l'Estat que compleixi el dictamen de l'ONU sobre els presos polítics

Alfred Bosch ha celebrat a través de Twitter que l'ONU doni la raó "de nou" als "presos polítics", després que el Grup de Detencions Arbitràries de l'organisme internacional hagi demanat també la llibertat "immediata" de Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, com ja ho va fer mesos enrere amb Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras.El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat ha combregat amb l'opinió del grup, segons la qual la detenció és "arbitrària". Bosch ha recordat al govern espanyol, sense citar-lo, que "cal complir" amb els dictàmens d'organismes internacionals, i ha demanat que es respectin els drets humans.El dictamen del grup de l'ONU, al qual ha tingut accés, exigeix l'alliberació dels presos polítics i, també, que se'ls indemnitzi. Així mateix, insta l'Estat a fer una investigació "exhaustiva i independent" del cas.Aquest organisme és el mateix que ja va demanar la llibertat d'Oriol Junqueras i els Jordis el 28 de maig. Aquest Grup de Treball considera "arbitrària" la presó preventiva contra els líders independentistes, i reclama corregir la situació "sense dilació" amb els tipus de reparació necessaris i que s'adoptin les mesures pertinents "contra els responsables de la violació dels seus drets".L'organisme ordena que s'obri una investigació sobre la "violació de drets" i obre la porta a emprendre el seu propi seguiment si en el conflicte amb l'Estat sorgeixen nous elements de preocupació.

L'ONU demana l'alliberament de Forn, Romeva, Bassa i Rull by naciodigital on Scribd

El Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària és una entitat vinculada a l'ONU, formada per experts independents sobre drets humans, que estudia casos de possibles violacions de la normativa internacional. Concretament, investiga situacions d'arrestos i detencions arbitràries per part d'estats. El grup es va establir com un procediment especial l'any 1991 dins l'àmbit de competència del Consell de Drets Humans de Nacions Unides. Malgrat que no és vinculant en les seves resolucions, emet informes de referència per als governs sobre el compliment del dret internacional.

