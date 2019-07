L'AMI demana a Torra una resposta consensuada al judici de l'1-O encara que impliqui «renúncies»

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha traslladat aquest dimecres al president de la Generalitat, Quim Torra, que la resposta que cal donar a la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 ha de ser consensuada encara que impliqui "alguna renúncia". "No ens preocupa tant quina ha de ser la resposta, sinó que ens preocupa molt que siguem capaços de donar una resposta de país que compartim tots" i que uneixi partits i entitats, ha dit en declaracions als mitjans després de reunir-se amb Torra a la Generalitat.La manera d'assolir aquest consens, segons Cervera, és "parlant, parlant i tornant a parlar" i ha reivindicat l'AMI com a exemple de la transversalitat dins de l'independentisme. "El més important acaba sent que cap on anem hi anem tots", ha insistit. Cervera ha explicat que, després de les constitucions dels nous ajuntaments, han constatat que el món local "continuarà sent independentista o més independentista del que era l'any 2015" i ha afirmat que hi ha 65 municipis que es podrien incorporar a l'entitat i 34 que han perdut al majoria independentista i, per tant, podrien ser baixa. De totes maneres, ha recordat que per adherir-se a l'AMI o deixar-la "caldrà que ho aprovi el ple de la corporació per majoria absoluta".Cervera s'ha reunit amb Torra acompanyat dels membres del Consell Directiu de l'entitat Eudald Calvo, que és alcalde d'Argentona, i Annabel Moreno, que és batllessa d'Arenys de Mar. Després de trobar-se amb l'AMI, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit amb una delegació de la patronal Pimec, encapçalada pel seu president, Josep González, i el secretari general de l'organització, Antoni Cañete.

