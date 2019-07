L'ONU també demana l'alliberament immediat de Bassa, Romeva, Forn i Rull

by

El Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU considera que la presó preventiva de Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa és "arbitrària", seguint el mateix criteri expressat en el cas de Junqueras, Sánchez i Cuixart. Segons recull una opinió a la qual ha tingut accés, el grup demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per remeiar la situació dels presos "sense dilació", deixant-los en llibertat "immediatament". A més, també sol·licita que se'ls concedeixi el dret "efectiu" a una indemnització i altres tipus de reparació i s'adoptin les mesures pertinents "contra els responsables de la violació dels seus drets".Segons el grup, la detenció de Forn, Rull, Romeva i Bassa va ser resultat "de l'exercici dels seus drets a la llibertat de consciència, opinió, expressió, associació, reunió i opinió política" contravenint articles de la Declaració Universal de DDHH i del Pacte. A més, també conclouen que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència.En l'escrit, argumenten que la detenció a partir de l'inici del procés penal en els casos de Forn, Rull, Romeva i Bassa "es torna inversemblant si s'analitza en el moment polític convuls en què es va presentar l'acusació".A més, el grup qüestiona les acusacions contra els encausats al Suprem i considera que les accions de Forn, Rull, Romeva i Bassa anteriors o posteriors al 20 i el 21 de setembre del 2017 "no van ser violentes ni van buscar incitar a la violència".Els experts recorden que l'element de la violència és "essencial" per la qualificació penal dels delictes de sedició i rebel·lió i constaten que, contràriament a l'ús d'aquesta, les seves conductes van consistir en "l'exercici pacífic de drets i llibertats" protegit per les lleis internacionals.D'altra banda, el grup afirma que "no ha estat convençut" sobre altres conductes encaminades a l'organització de l'1-O que poguessin considerar-se "delictives".Així, la "inexistència de l'element de violència" i altres conductes "prohibides" genera en l'ONU la "convicció" que les acusacions penals i el judici "tenen per objecte coaccionar-los per les seves opinions i expressions polítiques en torn a la independència".També mencionen que Forn va oferir renunciar al seu rol polític per intentar ser alliberat i que Bassa va tornar el seu certificat d'elecció i conclouen en aquesta línia que en el cas dels quatre presos s'ha intentat "inhibir-los de perseguir aquest fi per mitjans polítics".L'argumentari, escrit pels experts mentre encara se celebrava el judici de l'1-O al Suprem, també carrega contra el fet que la causa no es jutgés a Catalunya. La jurisdicció territorial, personal i material a la que li correspondria haver investigat els fets, asseguren els experts, era la dels tribunals de Catalunya "atès que els crims presumptament van ser comesos en territori de Catalunya, així com per funcionaris del govern i parlamentaris catalans".En el text, de 17 pàgines, els membres del Grup de Treball de Detencions Arbitràries també inclouen en el seu argumentari algunes idees a les quals ja es referia l'opinió de Junqueras, Sánchez i Cuixart. Per exemple, també es remet a la resolució del tribunal d'Schleswig Holstein en el cas de l'euroordre contra Carles Puigdemont i menciona les declaracions de la llavors vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría sobre "decapitar" l'independentisme.Alfred Bosch ha celebrat a través de Twitter que l'ONU doni la raó "de nou" als "presos polítics", després que el Grup de Detencions Arbitràries de l'organisme internacional hagi demanat també la llibertat "immediata" de Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, com ja ho va fer mesos enrere amb Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras.El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat ha combregat amb l'opinió del grup, segons la qual la detenció és "arbitrària". Bosch ha recordat al govern espanyol, sense citar-lo, que "cal complir" amb els dictàmens d'organismes internacionals, i ha demanat que es respectin els drets humans.El Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària és una entitat vinculada a l'ONU, formada per experts independents sobre drets humans, que estudia casos de possibles violacions de la normativa internacional. Concretament, investiga situacions d'arrestos i detencions arbitràries per part d'estats. El grup es va establir com un procediment especial l'any 1991 dins l'àmbit de competència del Consell de Drets Humans de Nacions Unides. Malgrat que no és vinculant en les seves resolucions, emet informes de referència per als governs sobre el compliment del dret internacional.

