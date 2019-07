Reclamen un procés participatiu pels terrenys de Fira Barcelona a Montjuïc

Avui hem lliurat la carta de #LaFiraOLaVida per @AdaColau a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i ens han demanat "respecte". Sembla que no els agraden massa els grups de ciutadans amb reclamacions ciutadanes. Nosaltres també esperem respecte, transparència i #DebatObert. Fins aviat! pic.twitter.com/OKpGKInpP0 — #LaFiraOLaVida (@fira_vida) 4 de juliol de 2019

La plataforma La Fira o la Vida ha registrat una petició a l'Ajuntament de Barcelona per obrir un procés participatiu que tingui com a objectiu definir els usos dels terrenys de Montjuïc on actualment s'ubica Fira Barcelona.La concessió al recinte firal expira el 2025 i els col·lectius veïnals que integren la plataforma reclamen que la zona es transformi en un "barri obert" , centrat en l'habitatge públic i el comerç de proximitat. L'Ajuntament i la Generalitat, però, van anunciar al febrer que la seva intenció és renovar el recinte firal a través del projecte Univers Montjuïc, emmarcat en el Pla d'Infraestructures Firals i que està en fase d'estudi.El pla contempla nous espais dedicats a l'emprenedoria i a l'exposició per a empreses i un auditori dedicat a l'activitat empresarial. EL projecte també contempla la possibilitat de reurbanitzar l'avinguda eina Maria Cristina per convertir-la en un espai sense trànsit. Si el projecte es ratifica, la previsió és que s'enllesteixi el 2029.En aquest sentit, La Fira o la Vida reclama a l'Ajuntament que no ratifiqui el pla i recorda que el 2015 Barcelona en Comú es comprometia, en el seu programa electoral, a fomentar la participació ciutadana en casos de replantejaments urbanístics. Per això reclamen que aquest procés es dugui a terme i alhora el consistori faci públics tots els detalls del projecte "Univers Montjuïc".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor