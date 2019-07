JxCat, ERC, comuns i CUP exigeixen frenar el desnonament del bloc de Blackstone al Raval

Els grups parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP han fet aquest dijous un front comú per reclamar a Blackstone que aturi el desallotjament amb data oberta al carrer Hospital número 99, a Barcelona, ocupat per deu famílies. A l'edifici hi viuen una trentena de persones, amb vuit menors, que poden ser desallotjades en qualsevol moment fins al 15 de juliol.Els quatre partits han demanat temps per negociar i han escenificat el front comú acompanyats de la portaveu del Sindicat d'Habitatge del Raval (SHR), Joana Sales. El diputat de JxCat Toni Morral ha demanat una solució per evitar que arribi el "moment traumàtic", mentre que Eva Baró (ERC) ha reclamat a les administracions "assumir responsabilitats". Des dels comuns, Susanna Segovia ha reclamat un lloguer social per a les famílies a l'immoble on viuen actualment i Maria Sirvent (CUP) ha criticat la "impunitat" amb què actuen els fons d'inversió immobiliària.Sales ha qualificat de "tortura psicològica" la situació en què es troben els veïns, ja que estan pendents de ser desallotjats en qualsevol moment. L'SHR, amb el suport de diversos col·lectius d'habitatge, ha organitzat un programa ininterromput d'activitats fins al 15 de juliol per fer guàrdia davant la possible arribada de la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra. "Defensarem el bloc com l'1 d'octubre vam defensar les escoles", ha assegurat la portaveu.Els veïns ja han rebutjat la primera oferta de Blackstone, transmesa a través de l'Ajuntament, que plantejava la possibilitat d'oferir un lloguer social a tres de les famílies que viuen a l'immoble. Els veïns l'han rebutjat i asseguren que no acceptaran cap acord que no ofereixi una solució a la totalitat dels ocupants.L'SHR i els col·lectius que li fan costat exigeixen que o bé l'Ajuntament expropiï l'edifici al mateix preu que el va comprar Blackstone o bé que el fons d'inversió s'avingui a oferir un lloguer social a tots els veïns.

