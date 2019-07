Ciutadans tanca files amb els càrrecs municipals després de la ruptura amb Valls

Ciutadans ha reunit avui els seus càrrecs electes a Catalunya (regidors i diputats al Parlament) per fer pinya després de la ruptura amb Manuel Valls i d'un cicle electoral en què la formació taronja ha quedat lluny de les seves expectatives i afronta una situació difícil per les divisions internes sobre la política de pactes. La reunió s'ha celebrat a l'Hotel Barceló Sants i ha estat presidida per Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i Lorena Roldán.Inés Arrimadas volgut donar moral als càrrecs electes, davant les "amenaces i pintades" tot afirmant: "No esteu sols". Ha proclamat que l'estratègia seguida pel partit és la més "difícil" però també la millor. "El dia que TV3 parli bé de nosaltres, preocupem-nos", ha afirmat la portaveu de Ciutadans. "Aguanteu!", ha arribat a dir.Ha recordat que el partit ha passat en cinc anys de 30 regidors a més de 3.000. La dirigent taronja ha repetit en diverses ocasions que "tot va començar aquí amb una colla de valents". Arrimadas ha defensat l'estratègia d'Albert Rivera i ha atacat durament el PSOE i Pedro Sánchez, recuperant l'expressió "sanchisme" que havia utilitzat en altres ocasions: "Amb aquest sanchisme no es pot fer res" i insistint en el fet que no tenia cap confiança en el president espanyol.La dirigent unionista ha afirmat que "l'independentisme està pujadet perquè a la Moncloa estarà Pedro Sánchez i fan olor d'indult". En un moment donat, ha dit que "vindran nous huracans". Arrimadas ha donat per fet que el líder socialista pactarà amb Podem i amb els sobranistes. Per donar força a la seva afirmació, ha explicat que va ser testimoni dels pactes entre els socialistes i Bildu per repartir-se la mesa del Parlament navarrès.La direcció de Ciutadans s'ha abocat a tancar files després del terrabastall viscut en el partit per una acumulació de trencadisses: un distanciament amb Emmanuel Macron pels pactes amb Vox, la ruptura amb Manuel Valls pel suport d'aquest a Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona, la marxa del diputat Tony Roldán i les divisions entre el nucli dur de Rivera i el sector més centrista liderat per l'economista i eurodiputat Luis Garicano. Si divendres passat, Rivera va aplegar el consell general de la formació, aquest matí ho ha fet amb el grup parlamentari al Congrés per escenificar unitat i refermar-se en la seva estratègia d'oposició dura a Sánchez i pactes amb PP i Vox.

