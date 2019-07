​Un Mundial amb molta aigua i sense plàstic

La gestió del cabal del pantà de la Torrassa garanteix la disputa del Campionat del Món a Sort. Foto: Josep Maria Montaner

Coincidint amb el Campionat del Món de Sort, Endesa va organitzar una recollida de plàstics amb caiac al pantà de la Torrassa. La iniciativa, coincidint amb el Dia Mundial sense Bosses de Plàstic, va permetre recuperar un volum de residus equivalent a 160 litres. “Malgrat ser un espai aparentment net, hi havia sabates, ampolles, llaunes, testos, alguna pilota....”, va explicar una de les voluntàries que van prendre part de la iniciativa. “Volem combinar la reducció en origen, amb accions sobre el territori”, conclou Marta Hernández.

Un Mundial sense plàstic. Aquest ha estat un dels objectius del Campionat del Món de Caiac Freestyle que s'ha disputat a Sort del 29 de juny al 6 de juliol. Més enllà de medalles, podis i trucs; l'aposta per la sostenibilitat ha consistit en una doble acció de la mà d' Endesa : eliminar plàstics a l'entorn de la competició així com al medi fluvial del Pallars.El freestyle és una modalitat del caic molt espectacular. Els palistes, entre els quals el català Quim Fontané , han de realitzar el major nombre de figures o trucs durant 45 segons aprofitant la força de l'aigua generada per una onada estacionària. Per tal que sigui possible, és necessari garantir un notable cabal que pràcticament multiplica per 10 l'habitual al Noguera Pallaresa.“És imprescindible que tots els participants tinguin les mateixes condicions”, explica Ángel García, responsable dels centres de control d' Enel Green Power , la filial d'energies renovables d'Endesa. En aquest sentit, l'empresa energètica ha garantit durant cada jornada de competició un cabal de 32 metres cúbics per segon –el cabal ecològic de la Noguera Pallaresa és de 4 m3/s-.Cada matí, cap a les 7.00, s'alliberaven 16 m3/s des del pantà de la Torrassa, al terme d'Espot. L'aigua circulava a uns 5 km/h i arribava a Sort a les 11.00, just abans de l'inici dels entrenaments de la Copa del Món. Abans, a Llavorsí, la Noguera Pallaresa rebia 12 m3/s que s'alliberaven des de les centrals i pantans de Tavascan. “Tota aquesta operativa es fa per telecontrol des del centre de comandament de Lleida”, explica García a“Sense aquest procés diari no s'hagués pogut disputar el Mundial”, deixa clar García. De fet, Endesa ja té un conveni amb les empreses de ràfting i altres esports d'aventura per assegurar quatre hores diàries amb el cabal necessari. En aquest cas, però, es tracta de 22 m3/s, deu menys que els requerits pel caiac freestyle.Endesa ha engegat la iniciativa Plàstics Zero, per reduir fins a un 75% els plàstics d'un sol ús a les seves oficines . “S'ha de reduir en origen”, explica Marta Hernández, tècnica de medi ambient de l'empresa. Concretament, s'aposta per substituir ampolles de plàstic per de vidre, que els gots siguin reutilitzables i que els envasos de menjar d'un sol ús siguin compostables.Aprofitant el patrocini de la competició de Sort, la companyia va estendre la campanya al Campionat del Món. Les 60.000 ampolles d'un sol ús que s'haguessin consumit aquests dies van ser substituïdes per 1.000 ampolles reutilitzables. També es van confeccionar 5.000 bosses de cotó que es van repartir entre els palistes i els comerciants per eliminar les de plàstic que, habitualment, s'utilitzen entre altres per entregar els obsequis als participants.L'acció, difosa a les xarxes amb #PlasticFreeLifeStyle , pot semblar modesta però ha suposat estalviar a l'atmosfera l'emissió d'11.725 kg de CO2. Una xifra que equival a les generades per un cotxe de gasolina que donés dues voltes completes al planeta o a la d'una llar mitjana durant tot un any.

