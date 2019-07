L'excèntric Jesús Gil, en 10 vídeos

Jesús Gil, l'histriònic empresari i polític, reapareix amb força de la mà d'HBO a la sèrie El Pionero, que s'estrena aquest diumenge. Corrupció, construcció, presó, indults, clubs de futbol i frases políticament incorrectes protagonitzen aquesta sèrie d'Enrich Bach, que relata la vida d'un home que va estar les ordres del dictador Francisco Franco durant anys i es va acabar convertint en el polític més poderós de Marbella i en un dels personatges més importants de l'Espanya de finals del segle XX, per la seva projecció com a president de l'Atlètic de Madrid.Aquí us deixem 10 vídeos que expliquen qui era i com era Jesús Gil:

