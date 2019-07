El Suprem rebutja preguntar a la justícia europea sobre la immunitat de Puigdemont i Comín

El Tribunal Suprem ha rebutjat incloure als eurodiputats electes de Lliures per Europa Carles Puigdemont i Toni Comín en la qüestió prejudicial enviada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'abast de la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras com a eurodiputat electe d'ERC. En concret, la sala que jutja el cas l'1-O es nega a acceptar les qüestions prejudicials addicionals aportades per la defensa de Puigdemont i Comín perquè "no són part personada" i no se'ls ha traslladat res al respecte.A més de reclamar unir-se a la preguntada de l'advocat de Junqueras sobre la immunitat parlamentària acceptada pel Suprem, els lletrats dels dos líders exiliats formulaven les seves pròpies preguntes, en relació als requeriments que pot imposar un estat a l'hora de proclamar els eurodiputats finals i la seva comptabilitat amb la normativa europea i el dret al sufragi passiu, és a dir, al dret a representar els electors.Les preguntes addicionals de l'equip jurídic de Puigdemont i Comín anaven dirigides a apuntalar les qüestions prejudicials ja reivindicades per Junqueras, especialment la relativa a l'acatament de la Constitució com a requisit per esdevenir eurodiputat a l'estat espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor