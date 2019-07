La família de la dona trobada morta a Granollers, «alleugerida» però amb «necessitat de respostes​»

Alleugerits. Així es podria definir l’estat de la família de Vianca Roca, la noia de Granollers trobada morta fa deu mesos, després de la detenció de la seva parella . La germana de la desapareguda, Jean Carla Roca, explica aque dilluns van ser informats que hi havia un detingut i aquest dimecres que es tractava del que era el marit de la noia: “Ara faltaven pocs dies perquè es complís un any que vam denunciar que va desaparèixer”, detalla.El cas es troba sota secret de sumari, una circumstància que fa que la família no rebi la informació que els podria ajudar a donar respostes als interrogants que mantenen oberts. Tot i això, diuen sense embuts que, per ells, el principal sospitós era el detingut: “Des del mes de desembre, que va ser quan ens van donar el cos, no en sabíem res, el va engolir la terra. Quan ens van dir que hi havia un detingut ja vam pensar que era ell. Qui més hagués pogut fer una cosa així?”, destaca Jean Carla.En aquest sentit, recorda que l’home, d’uns 40 anys, “només va enviar un missatge per dir que havíem d’estar tots junts” i que no va anar a cap de les concentracions que es van fer en record de la Vianca: “Perquè ningú sospités d’ell s’hauria d’haver presentat allà, no?”, es pregunta.Un altre fet que indigna a la família és la lentitud del procés. Primer, els deu mesos que han estat esperant alguna novetat, i ara la velocitat de la justícia: “Ens han dit que podem estar dos anys esperant data pel judici”, lamenta.El cos de la Vianca va ser localitzat el 9 de setembre, quan un testimoni va alertar que a la llera del riu Congost al seu pas per Granollers hi havia un cadàver. Les proves van esclarir que presentava signes de violència i que havia estat embolicat amb una manta. La Vianca estava embarassada de dos mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor