JxCat es desmarca del pacte de claredat d'ERC i demana «fidelitat als valors de l'1-O»

El portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha assegurat aquest dijous que tot el que siguin acords que reconeguin el dret a l'autodeterminació de Catalunya seran "benvinguts", en referència al pacte de claredat per a la celebració d'un referèndum que ha proposat el president del Parlament, Roger Torrent. En declaracions als mitjans, Batet ha apostat per respectar els valors de l'1-O, el diàleg i el pacte.Batet ha avisat ERC que no trobarà JxCat en tot el que sigui un "retrocés", com ara la possibilitat d'un avançament electoral a Catalunya o bé els pactes postelectorals "que no responguin als valors de l'1-O". El representant de JxCat ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en el marc de les trobades amb partits i entitats per pactar una estratègia unitària.Pel que fa a la trobada amb el cap del Govern, JxCat li ha traslladat que la resposta a la sentència del judici de l'1-O ha de ser "de país", "unitària", "transversal", "no improvisada" i amb "tota la força que es pugui". Durant la reunió, la formació ha recordat que en tots els processos electorals des de l'1-O "hi ha hagut victòries independentistes" i que la cambra catalana compta amb una majoria en aquest sentit.Durant la reunió també s'ha lamentat que l'estat espanyol "no respecti els resultats electorals" en no haver permès les investidures de Puigdemont, Sánchez i Turull, haver suspès al Congrés els diputats presos i vetar Puigdemont, Comín i Junqueras al Parlament Europeu. També han analitzat la campanya mediàtica "contra el president Torra".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor