L'onada de calor provoca greus pèrdues en les vinyes del Priorat, el Montsant i la Terra Alta

Un pagès viticultor de la DO Montsant mostrant preocupat un cep amb el raïm cremat per l'onada de calor. Foto: ACN

Bona part de les vinyes del Priorat, el Montsant i la Terra Alta pateixen greus danys per l'onada de calor. Hi ha varietats més afectades que d'altres, amb importants pèrdues que superen el 50%. La més perjudicada és la carinyena.Els pagesos no s'expliquen que una varietat autòctona tan arrelada al territori, resistent a la sequera, no hagi pogut suportar els cops de calor dels darrers dies, amb elevades temperatures superiors als 40 graus. El raïm s'ha assecat tant que sembla socarrimat pel foc. Al Priorat fins i tot hi ha ceps afectats. Malgrat que les comarques interiors tarragonines i ebrenques estan avesades a la calor, els productors asseguren que mai havien vist res semblant. Els preocupa, a més, que l'estiu només acaba de començar.Enmig de la Serra d'Almos, a la Ribera d'Ebre, en Josep Maria Bargalló mira desolat la quantitat de raïm malmès per la calorada. "És com si hagués bullit", es lamenta el pagès, que representa els viticultors en el Consell Regulador de la DO Montsant i també a la Unió de Pagesos. Entre les files de ceps costa trobar-ne un sense raïms cremats. Creu que l'estat fenològic de la planta, més endarrerit que la resta, hi ha jugat en contra. El fruit, encara molt tendre, no ha pogut suportar l'exposició a unes temperatures extremadament altes per ser només a l'inici de l'estiu.En Josep Maria calcula que perdrà 40.000 quilos de carinyena, la meitat del què produeix en una collita estàndard. És la varietat més estesa a la DO Montsant. "Això marcarà un abans i un després a la nostra DO", tem el pagès. A un preu de 90 cèntims el quilo de carinyena, les pèrdues econòmiques d'aquest pagès es quantifiquen, de moment, en uns 36.000 euros. Les assegurances, a més, no cobreixen en igual mesura els danys per altes temperatures que, per exemple, una pedregada, en què el pagès s'assegura recuperar el 100% sobre el mal real.Limitant amb la Ribera d'Ebre, al Priorat es reprodueix la mateixa situació per aquesta sequedat que molts vinculen al canvi climàtic. "La incidència pels pics de calor i el descens de la humitat relativa de l'aire ha estat gran", explica Sal·lustià Àlvarez, president de la DOQ Priorat. La mitjana d'afectació se situa en un 25% al Priorat, que en termes econòmiques suposa una pèrdua d'entre 2 i 3 milions d'euros, però en algunes finques concretes pot fregar el 100%, amb una pèrdua de tota la collita. La incidència és generalitzada i alhora irregular, depenent, d'entrada, del tipus de varietat conreada. La carinyena especialment, però també el merlot i altres varietats blanques són les més afectades.El grau d'exposició al sol de la finca, segons la seva ubicació i orientació, també és determinant. La geografia muntanyosa característica del Priorat, amb una extensió d'unes 2.000 hectàrees de vinya, s'exposa a una intensa insolació. "Allò que és la nostra virtut també ens comporta un element que no ajuda; la pedra s'escalfa molt i fa com de radiador que transmet calor", compara. La DOQ considera totalment "inusual" aquesta onada tan forta de calor al juny. "Jo no ho he vist mai, i tampoc un dany tan prematur a la vinya", constata Àlvarez. La DOQ, amb 530 viticultors i una producció anual de 6 milions de quilos, es lamenta també pels productors joves que aposten pel sector vitivinícola.Pel que fa a la DO Terra Alta, la varietat més afectada és el moscatell d'Alexandria, que pot arribar a unes pèrdues de la producció del 50% i fins al 100%, segons si la finca disposa de reg de suport o és de secà. Els pagesos ho atribueixen al fet que el moscatell té la pell més fina i sensible. Les altres varietats també afectades a la Terra Alta són la carinyena i el syrah, mentre que han aguantat prou bé les varietats tradicionals de la zona, com la garnatxa, vaixell insígnia de la DO i la més estesa en aquesta comarca ebrenca, amb més de 2.000 productors.En Miquel Pinyol, pagès viticultor i membre de la Comissió Permanent Comarcal de la Unió de Pagesos, no troba explicació als greus danys de la carinyena, una varietat "de tota la vida", pròpia de l'interior tarragoní i ebrenc. Pinyol es mostra especialment preocupat per aquesta situació quan l'estiu només acaba de començar. "En la primera onada de calor ja hem perdut una part de producció, que està cremada, i ens queda tot l'estiu per endavant; serà difícil que les vinyes puguin aguantar tot el període vegetatiu, no sé com acabarem", conclou Pinyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor