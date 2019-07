El director esportiu del Barça presenta la dimissió després de l'adeu de Mestre

El director esportiu del Barça, Pep Segura, ha presentat la dimissió al president del club, Josep Maria Bartomeu, que podria acceptar-la en les pròximes hores, segons informa el diari Sport . El màxim responsable de la planificació esportiva sap que el seu nom no genera consens ni a la junta directiva ni al conjunt de l'afició, i l'endemà de l'adeu del vicepresident esportiu, Jordi Mestre, Segura s'ha ofert a marxar.A hores d'ara, el president encara no ha pres una decisió però, segons diversos mitjans esportius, "hi ha moltes possibilitats que l'accepti". Pep Segura deixaria el clau en ple mercat de fitxatges, però Bartomeu no contempla fitxar un substitut. Éric Abidal i Ramon Planas, membres de la secretaria tècnica, serien els qui assumirien les funcions que fins ara duïa a terme el director esportiu.Segura va entrar al Barça l'any 2015 com a secretari tècnic del futbol formatiu professional. L'any 2017 va passar a ser mànager general del Barça i el seu lloc el van ocupar José Mari Bakero i Guilerrmo Amor.

