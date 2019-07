«Milionària» arriba als dos milions de visualitzacions en menys de 24 hores

Rosalía ha publicat la seva primera cançó en català. L'artista ha llançat aquest dimecres F*cking Money Man, un vídeo format per dues cançons: Milionària i Dio$ No$ Libre Del Dinero, la primera de les quals és en català. La catalana de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), autora de hits com Malamente, Aute Cuture o Con Altura, ja es pot escoltar cantant en la seva llengua, que havia dit que trobava a faltar mentre estava de gira.La proposta ha tingut una acollida espectacular a les xarxes socials. A YouTube. la cançó ja supera els dos milions de visualitzacions en menys de 24 hores i continua pujant. Tot fa pensar que, en poques hores, entrarà a la llista de cançons més escoltades en català. La cantant ha explicat que aquest és el primer tema que ha composat i publicat en català, i la primera cançó "inspirada en rumba catalana". Afirma que la va començar a Sevilla mentre s'esperava a l'aeroport i la va acabar a Barcelona.Rosalía, que acaba de tornar del festival Glastonbury, ha estat recentment cap de cartell del Primavera Sound al costat d'artistes com J Balvin i Tame Impala. L'artista catalana també ha fet una fusió flamenca inspirada en el món de Joc de Trons , en col·laboració amb el peruà A. Chal. A més, l'hem poguda veure cantant en anglès al costat del britànic James Blake, al tema "Barefoot in the park".L'artista de Sant Esteve Sesrovires va saltar a la fama mundial ara fa menys d'un any, quan va començar a publicar a Youtube Malamente i Tu mirá, els dos primers videoclips d'El mal querer . Des de la publicació de l'àlbum ha seguit impactant amb nous vídeos, tant singles del seu segon treballa - Bagdad De aquí no sales - com noves propostes

