Els quatre espectacles que no et pots perdre del Festival del Comte Arnau

Sant Joan de les Abadesses es prepara per a la 24a edició del Festival del Comte Arnau , que se celebra del 6 de juliol al 21 d'agost. El certamen és una proposta d'activitats que relacionen el patrimoni arquitectònic, la història, les llegendes i les tradicions de Sant Joan de les Abadesses amb una recepta de dansa, teatre i música.Enguany, el festival amplia el seu repertori i creix amb un quart espectacle.destaca els quatre espectacles que no et pots perdre d'aquesta 24a edició del certamen (aquí podeu veure el programa íntegre).

