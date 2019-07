Arxiven la causa contra Gala Pin per denunciar l'assetjament immobiliari d'MK Premium

L'exregidora de Barcelona Gala Pin no haurà d'anar a judici per la denúncia que va interposar contra ella l'immobiliària MK Premium. Pin, que en l'anterior mandat va assumir la regidoria de Ciutat Vella, va acusar l'empresa d'especulació i assetjament immobiliari. Ara, l'Audiència de Barcelona considera que les paraules de l'exregidora estan emparades en el dret d'informació i de llibertat d'expressió i veu certes les afirmacions de Pin.En un comunicat, Barcelona en Comú destaca que en la resolució judicial l'Audiència recorda que en el moment de fer les declaracions sobre MK Premium, Pin exercia les seves funcions com a regidora del districte sobre ''un assumpte d'interès social''.L'Audiència, doncs, posa fi al periple judicial iniciat quan Pin va denunciar MK Premium per calúmnies i injúries. El maig passat, la jutgessa va decidir enviar a judici l'exregidora de Ciutat vella, però els magistrats han acabat arxivant la causa en considerar que les manifestacions de Pin no són "rellevants" en l'àmbit jurídic i penal. Els magistrats consideren que les valoracions de l'exregidora deriven d'un procés d'investigació i constatació previ que l'exregidora coneixia ''de primera mà''.El conflicte va començar quan el 2017 Pin va acusar MK Premium de "violència immobiliària" , després que la immobiliària iniciés sense permís unes obres en un bloc que havia comprat al número 13 del carrer Lancaster.

