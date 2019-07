El govern Colau inicia el procés per desallotjar els migrants de la Massana

Les persones que ocupen l'antiga Escola Massana a Barcelona s'enfronten a un procés de desallotjament. L'Ajuntament, que és propietari de l'espai, ha iniciat els tràmits per deixar-lo lliure i ho ha comunicat als migrants que l'ocupen des del juny del 2018, tal com avança El Periódico Fonts municipals confirmen que la maquinària ja s'ha engegat i justifiquen la decisió per la necessitat de dur a terme unes obres a la Massana que no s'han pogut realitzar a causa de l'ocupació.La Tancada Migrant va iniciar fa un any les seves reivindicacions, centrant-se en el rebuig a la Llei d'Estrangeria, l'accés garantit a la sanitat públic, la despenalització de la venda ambulant i el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers. Pocs dies després d'iniciar l'ocupació, l'alcaldessa, Ada Colau, va visitar les persones instal·lades a la Massana. Ara, l'Ajuntament reclama que es demanin explicacions al Govern -el president Torra també va visitar fa un any la Tancada- i a l'Estat sobre les reivindicacions dels migrants.En aquest sentit, les fonts municipals consultades defensen que el consistori ha donat resposta a les demandes del col·lectiu que eren competència de l'Ajuntament, com l'agilització de l'empadronament. A més, asseguren que en paral·lel al procés de desallotjament el consistori té l'objectiu de detectar casos d'alta vulnerabilitat per oferir-los opcions de reallotjament.Des de la Generalitat, recorden que el Govern ha traçat un pla de treball amb els membres de la Tancada per abordar qüestions com l'empadronament, la venda ambulant o la situació dels menors. Altres àmbits, argumenten, queden fora de les seves competències i són responsabilitat de l'Estat.

