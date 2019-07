El govern espanyol diu «no» al pacte de claredat: «No hi ha cap possibilitat constitucional de fer el referèndum»

El ministre d’Exteriors i futur Alt Representant de Política Exterior i Seguretat Comuna de la UE, Josep Borrell, ha rebutjat aquest dijous la proposta de "pacte de claredat" per a la celebració del referèndum que el president del Parlament, Roger Torrent, ha llançat en un esmorzar informatiu a Madrid. "Jo ja no sé quantes vegades cal dir-ho, quantes vegades el president del govern ha de repetir l’evidència: no existeix cap possibilitat constitucional de celebrar un referèndum de secessió a Catalunya, a Espanya", ha dit Borrell en declaracions als mitjans de comunicació.Torrent ha esbossat la seva proposta en el marc d'un esmorzar informatiu a Madrid amb un auditori de 200 persones tot subratllant que se cimenta sobre la premissa que no es pot retenir una part de la població contra la seva voluntat. "Hem d'aclarir les condicions i les circumstàncies a partir de les quals els catalans i les catalanes podran decidir mitjançant un referèndum l'status polític i jurídic del seu país", ha defensat el dirigent d'ERC.La música no és nova. De fet, va ser l'exlíder dels comuns, Xavier Domènech, qui el 27 de novembre del 2017 va posar aquesta via sobre la taula. Dos anys després, la segona institució de Catalunya la fa seva. Entremig hi ha hagut empresonaments, un judici quatre eleccions.Borrell no només ha rebutjat la proposta sinó que ha volgut recordar "al senyor Torra i als que cada dia reclamen en dret a l’autodeterminació, que és en realitat el dret a la secessió, que no hi ha res en el dret internacional que doni suport a aquesta petició".En aquest sentit ha assegurat que la impossibilitat de celebrar el referèndum a l'estat espanyol no és quelcom "estrany", sinó que és el que passa a tots els països democràtics "amb alguna excepció". Quina? El Regne Unit, on no hi havia "cap obstacle en la seva constitució que ho impedís".El Quebec, en canvi, no entraria en aquest grup perquè, segons el ministre d'Exteriors, no hi va haver cap referèndum pactat sinó que van ser unilaterals. En el cas espanyol, com en l’alemany, l’italià, el francès o el d’Estats Units, ha assegurat, no existeix "la possibilitat constitucional" de fer un referèndum.

