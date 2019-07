Les psicòlogues donen credibilitat a la víctima de «la Manada» de Manresa

Les metges forenses, psiquiatres i psicòlogues que van atendre la menor de 14 anys presumptament violada per diversos nois en una festa a Manresa l'octubre del 2016 donen credibilitat a la versió de la víctima. Segons elles, el seu relat és creïble i versemblant ja que el va explicar de forma coherent i pausada, i cap de les proves practicades va poder detectar una possible exageració o fabulació.Ho han explicat durant el judici a l'Audiència de Barcelona contra els sis acusats de violar-la. La noia ja tenia problemes psicològics, emocionals i socials previs a la presumpta violació, però aquells fets li van agreujar el trastorn adaptatiu que patia.En la sessió d'aquest dijous també s'ha presentat el pantaló que portava la menor a la festa, on es van trobar tres restes seminals diferents, dues de les quals no coincideixen amb l'ADN de cap dels acusats. De fet, l'únic dels acusats a qui sí que se li va trobar coincidència, va acceptar fer-se la prova després que no coincidissin amb cap dels seus companys. En el seu cas, però, sí que va coincidir amb una de les restes.Segons l'escrit de la fiscalia, la menor es trobava sota els efectes de l'alcohol i les drogues quan un dels acusats, BAMC, se la va endur a una caseta annexa d'on estava la resta i la va penetrar. Al cap d'una estona va anar a buscar a la resta d'acusats i, adreçant-se a un d'ells, li va dir "et toca a tu, quinze minuts cadascun". Tots ells la van penetrar i, dos d'ells, a posteriori, van abusar-ne de nou. Hi ha una setena persona acusada per a qui el ministeri públic no l'imputa l'abús sexual sinó un delicte d'omissió del deure d'impedir-ho, ja que no l'hauria penetrat però es va quedar mirant mentre es masturbava. Tots van negar els fets Quatre dels acusats van estar 11 mesos en presó preventiva per aquests fets. DDRL. va ser qui va estar-hi més, 20 mesos. Es tracta de l'únic dels investigats del qual es van trobar restes de fluids en les proves d'ADN practicades a la roba de la víctima. No està clar, però, que els pèrits que va realitzar estudi d'ADN puguin testificar en el judici per un error de forma.A hores d'ara la fiscalia manté la pena d'entre 10 i 12 anys per a sis dels set acusats, ja que els imputa un delicte d'abús sexual. A un d'ells, a més li manté una petició de 7,5 anys més per obstrucció a la justícia. Serà arran del testimoni de la noia dilluns que ve que el ministeri públic decidirà si eleva la qualificació dels fets a agressió sexual. Per la seva part, l'acusació particular, que sí que acusa els processats d'agressió sexual, demana per a ells entre 20 i 25 anys de presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor