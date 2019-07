Els militars de Talarn es neguen a fer un concert al teatre de Tremp perquè hi ha llaços grocs

​L'Acadèmia de Suboficials de Talarn no farà el concert tradicional previ a l'acte dels despatxos atès que el govern de Tremp no ha volgut retirar els llaços grocs que hi havia en una paret del teatre La Lira del municipi. Per aquest motiu, els militars han declinat fer aquest concert, que finalment es farà a l'acadèmia.El govern de Tremp no anirà a l'entrega de despatxos de l'acadèmia militar de Talarn, que se celebra aquest divendres amb la presència de Felip VI. L'alcaldessa del municipi, Pilar Cases, al·leguen que els membres del seu executiu no han de ser al costat d'un monarca que no ha volgut rebre els presidents del Parlament, Carme Forcadell i Roger Torrent.

