Un agent de la Guàrdia Urbana mata a trets un gos que havia atacat uns veïns

Aquesta matinada, a les 00:30 hores hem rebut una trucada per agressió de gossos als Jardins Mossèn Cinto Verdaguer. En arribar hem observat una persona molt alterada demanant ajuda i una altra amb una ferida sagnant.



Obrim fil👇 pic.twitter.com/bIHYqb2NE2 — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) July 4, 2019

Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha matat a trets aquesta nit un gos que havia atacat un veï als Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, al districte de Sants-Monjuïc. Els fets van succeir passades les 12 de la nit, quan la Guàrdia Urbana va rebre una trucada advertint que hi havia sis gossos grans, sense lligar, atacant alguns ciutadans. Els agents van poder comprovar que hi havia una persona amb una mossegada a la cama i una altra molt alterada demanant ajuda.Quan la guàrdia urbana s'ha apropat al propietari, els animals han atacat els agents, que han intentat protegir-se amb les defenses sense èxit. Tres gossos han rodejat un dels agents, un l'ha mossegat a l'esquena i l'altre a la cama. "En no poder aturar l'agressió amb la porra, ha fet servir l'arma de foc", explica la Guàrdia Urbana a Twitter.El responsable dels gossos ha estat denunciat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i per un delicte de lesions per imprudència greu, així com per infringir diversos aspectes de l'ordenança d'animals. Els cinc gossos restants han estat traslladats a un centre d'acollida d'animals. Els ciutadans ferits han estat atesos pels serveis sanitaris i l'agent ferit ha estat traslladat a l'hospital amb diverses lesions. El cos de l'animal mort serà posat a disposició judicial.La nova mort d'un animal a mans de la Guàrdia Urbana arriba en ple judici pel cas de la gossa Sota. Hi ha dos agents investigats per la mort de l'animal, que va provocar força indignació ciutadana.

