Barcelona oferirà gairebé 7.000 llicències de motos compartides i 4.000 de bicicletes

Badia i Valdés, aquest dijous a l'Ajuntament Foto: Europa Press

Tot a punt per l'entrada en funcionament de la nova normativa i la taxa municipal d'ús de bicicletes i motos elèctriques de tipus compartit a la via pública de Barcelona. En total, les bicicletes d'ús compartit en règim d'explotació econòmica comptaran amb 3.975 llicències a tota la ciutat (i només se'n podran adjudicar a una mateixa empresa 1.325); en el cas de les motocicletes i ciclomotors a la ciutat seran 6.958 (2.319 per empresa), segons ha informat l'Ajuntament de Barceolona, l'encarregat d'atorgar-les.Aquest dijous, coincidint amb l'aprovació de forma definitiva el decret que regula l'atorgament de llicències d'aquests dos vehicles, el regidor de Mobilitat i Medi Ambient de Barcelona, Eloi Badia, ha anunciat que l'Ajuntament de Barcelona també "començarà a valorar" la viabilitat de regular el lloguer de patinets i cotxes elèctrics. "Acceptem que el sharing de patinets hi serà, i comencem ara a estudiar-ho", ha afegit.El consorci referma així la seva aposta pel servei de transport compartit i fa un gir de guió pel que fa al sharing de patinets d'ús privat, una pràctica prohibida per l'Ajuntament de Barcelona , com recull el diari ARA. L'ús compartit de patinets només està permès actualment si es va amb un guia i és un servei de grup.Segons Badia, se segueix "una línia estratègica de la mobilitat sostenible". La nova normativa que regula l'ús de bicicletes i motos marca l'inici del període per atorgar les llicències. El decret estableix el nombre total d'aquestes a la ciutat i quantes toquen per empresa. Les pròximes setmanes l'Ajuntament establirà un calendari i obrirà el concurs d'aquestes, i l'entrega dels permisos pot entrar en vigor o bé a l'agost o ben tornat de l'estiu.Després del debat amb el sector "el nombre de llicències s'ha modificat i incrementat", ja que actualment hi ha prop de 4.000 motos i unes 2.000 bicicletes, per la qual cosa no se n'haurà de retirar cap, segona ha explicat Badia.Segons el regidor, durant el primer any s'avaluarà com es desenvolupa el sector i, si s'escau, es replantejarà el servei per descongestionar les zones de més saturació. Actualment, les zones de Barcelona més afectades són les del centre de la ciutat: Ciutat Vella és un districte totalment "saturat", ha dit el gerent de mobilitat Manuel Valdés, per aquest motiu no s'habilitaran zones d'aparcament destinades a aquest servei.Com ja va explicar el consistori, el servei de motosharing i bikesharing no podrà aparcar a tot arreu de Barcelona. Badia apunta que es pintarà de color lila -si no hi ha cap canvi- les places reservades als veïns de la ciutat que vulguin aparcar el seu vehicle particular. Els usuaris del servei compartit només podran aparcar a les places que no estiguin pintades.Per evitar la saturació, el consorci estipula a l'hora de demanar la llicència (i conservar-la) que no es concentri més del 50% de la flota de cada operador a la zona centre per un període superior a dues hores consecutives. Aquesta zona centre és la de l'Eixample i voltants, on més es fa servir el servei. En el cas de Ciutat Vella, s'hi podrà circular però els de motosharing i bikesharing no tindran aparcaments.El procediment per a l'atorgament de llicències a les empreses de lloguer de bicicletes i motos serà garantista, és a dir, s'adjudicaran a les companyies que facin les sol·licituds i compleixin els requisits. Aquestes llicències tindran una vigència inicial de tres anys però seran prorrogables per un any més si l'Ajuntament de Barcelona considera favorable la petició del titular. El nombre de llicències serà revisat anualment, ja que "la ciutat és cambiant i les xifres establertes a la normativa s'han d'adaptar a la realitat", ha dit el regidor de Mobilitat i Medi Ambient de Barcelona, Eloi Badia.Segons ha explicat el regidor, l'atorgament de la llicència anirà lligat al pagament de la taxa municipal corresponent recollida a l'Ordenança Fiscal 3.10, que per aquest 2019 és de 71,51 euros anuals per vehicle. El nombre total de llicències es dividirà entre el nombre de sol·licitants i es realitzarà un sorteig per determinar l'ordre d'adjudicació. Els vehicles amb llicència hauran de disposar d'un número d'identificació, i les sancions per incompliment seran de 450,76 euros.Per obtenir i mantenir les llicències, els titulars han de respectar la normativa vigent en matèria de seguretat viària, disposar de les assegurances de responsabilitat civil en cas d'accident o dany sobre tercers, no poden cedir ni transmetre les llicències atorgades, i, sobretot, no concertar més del 50% de la flota de cada operador a la zona centre de Barcelona per un període superior a dues hores consecutives.De la mateixa manera, a banda d'actuar en cas de no compliment dels deures i obligacions, el consorci també podrà comissar vehicles si, extingida la llicència, el titular continua fent ús de l'espai públics; revocar la llicència abans de finalitzar el termini si no se'n fa un ús durant un període de més de 20 dies; i revocar la llicència si no es justifiquen les circumstàncies d'interès públic.

