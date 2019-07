Hisenda compra un cotxe de mig milió d'euros i amaga que és per a la Casa Reial

Hisenda ha tret a licitació la compra d'un cotxe de 454.000 euros per a la Casa Reial, segons publica avui El Confidencial . El vehicle ha estat licitat de manera confidencial al·legant motius de seguretat.El cotxe passarà a formar part del parc mòbil de l'Estat, però el seu ús estarà reservat exclusivament als inquilins del Palau de la Zarzuela. Es tracta d'un «vehicle blindat d'alta representació», segons ha avançat el mitjà digital.L'anunci de licitació s'ha fet de forma tan opaca que ni tan sols s'ha comunicat oficialment que pertanyerà a la família reial. L'administració s'ha acollit a l'article 168.a.3 de la llei de contractes públics per extremar la confidencialitat i ometre la justificació de la despesa, els criteris per als barems i el detall de les empreses que hi han optat.Es tracta d'un Audi A8L Security, un cotxe d'alta gama blindat que suporta fins a explosions de granada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor