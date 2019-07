«Tirant lo Blanc» en català contemporani i el Premi Proa de Novel·la, nous plats forts d'Edicions 62

Una de les noves apostes ambicioses de 62 és la creació del Premi Proa, un reconeixement a un segell creat el 1928 per incorporar al català les grans obres literàries de empre i alhora impulsar la creació en la nostra llengua. El premi, en paraules del director literari, vol "contribuir a la renovació del panorama literari català". El guanyador del guardó es farà públic el 12 de novembre i tindrà una dotació de 40.000 euros. Un dels objectius és "decongestionar Sant Jordi" i fer que la literatura catalana tingui també un moment de fort impuls a finals d'any. "És un premi per Nadal", en paraules de Rosales.

Dins de la col·lecció de clàssics A tot vent, segell emblemàtic de Proa, es preparen noves edicions d'

, de Proust,

, de Tomasi di Lampedusa, i

, de Víctor Hugo.

El 2019 ha estat un dels millors anys del Grup 62, el que consolida el model de lideratge del segell en l'edició en català. Aquest pot ser el resum del balanç fet avui pels responsables del grup, amb el seu president, Josep Ramoneda, al davant. Un model caracteritzat per la sintonia amb el públic lector, però des de l'aposta per edició d'obres de referència cultural, el suport a l'assaig, els clàssics universals, la recuperació dels grans autors catalans, i un suport a la creació poètica i els nous autors. Un balanç presentat el mateix dia que un autor del segell, Jaume Cabré, rebrà el Premi Nacional de Cultura.Dins de la línia de recuperació dels clàssics, 62 publicarà el Tirant lo Blanc íntegrament passat al català contemporani, una edició que anirà a cura de Màrius Serra. Una proposta que farà, segons Emili Rosales, que molts nous lectors el podran descobrir, combatent així el que sol succeir amb molts clàssics de la literatura de tots els països, que és que són més llegits en altres llengües.A la recerca del temps perdutEl GattopardoNostra Senyora de ParísEn el camp de l'assaig, una de les obres destacades que sortiran properament és Assaig general d'una revolta, de Francesc-Marc Àlvaro, que és també una crònica i una interpretació del procés. La tesi és que el que s'ha escenificat aquests anys a Catalunya és precisament això, "l'assaig d'una revolta". Per l'editorial, és un dels grans projectes de la tardor i sortirà el proper setembre.També veurà la llum, ja l'any 2020, la Història de la Segona República espanyola de Josep Pla, escrita en català els anys trenta, quan l'escriptor era molt proper a les posicions de Francesc Cambó i de la dreta catalana, i que es va publicar en castellà els anys quaranta.Un altre plat fort serà la publicació de Capital i ideologia, un nou assaig de Thomas Piketty, un dels grans referents del pensamenet crític actual, una obra ambiciosa que pretén sacsejar consciències i propugna que un món millor només pot venir si té com a aliats la defensa de la llibertat i l'educació.Els responsables del Grup 62 han recordat els èxits que han suposat obres com El fill de l'italià, de Rafel Nadal, ja frega els 50.000 exemplars; la Història mundial de Catalunya, que ha tingut una acollida sensacional (ja super els 30.000 lectors); la descoberta com a novel·lista de Gerard Quintana, o l'obra pòstuma de Josep Fontana (Capitalisme i democràcia), el llibre de no-ficció més venut en català. Com a perspectiva immediata, hi ha les noves novel·les que apareixeran de Ferran Torrent, Dolores Redondo i Xavier Bosch.

