Cuixart aposta per la desobediència civil davant l'«obediència cega»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat aquest dijous que "la solució al problema de l'obediència cega és la desobediència civil". En una carta que s'ha llegit durant la inauguració de les primeres jornades sobre desobediència civil organitzades per l'entitat, Cuixart ha explicat que per revertir la situació "dramàtica" que pateix la societat cal formar-se "encara més" i exercir la pràctica de la no violència."Instruir-nos és imprescindible perquè els poderosos saben com criminalitzar la protesta i la dissidència posant-nos paranys", ha argumentat. Des de la presó de Lledoners, ha dit als assistents de les jornades que "ho tornarem a fer" i ha citat la "mobilització constant, perseverant i plena de coratge". "L'única batalla que es perd és la que s'abandona", ha conclòs al final de la missiva.La inauguració de les jornades ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que hi ha assistit com a soci de l'entitat. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la iniciativa. Durant la seva intervenció ha lamentat que en els darrers anys s'hagi viscut una "època intensa de repressió" i de "vulneració de drets fonamentals".De la mateixa manera que Cuixart, Mauri ha defensat que la societat s'ha de formar i ha apel·lat a les societats crítiques que transformen les injustícies a patir de la "desobediència civil no violenta". Per això, ha dit que les jornades que se celebren fins divendres a la tarda, s'impulsen com una aportació "modesta" per "transformar els contexts hostils i de repressió"."Ens trobem en un moment d'involució de drets sense precedents. La desobediència civil és l'instrument útil i legítim per la situació que estem vivint. Davant la situació de degradació de drets que patim a Catalunya, Espanya i Europa, entenem que la ciutadania compromesa, mobilitzada i organitzada té l'obligació de fer-hi front", ha manifestat Mauri.Mauri ha destacat que la frase que va pronunciar Cuixart de 'ho tornarem a fer', "no és només un eslògan, sinó que és una guia pels propers anys". "Tots els drets es defensen exercint-los. Tenim un deure ciutadà, de compromís cívic i obligació moral de defensar-los quan son vulnerats, jutjats o condemnats", ha subratllat.Òmnium organitza aquest dijous i divendres les primeres jornades sobre desobediència civil al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona. La iniciativa comptarà amb conferències, tallers, xerrades, taules rodones i debats.Entre les persones que assistiran hi ha la cofundadora de Madres Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; el primer objector de consciència de l’estat espanyol, Pepe Beúnza; la portaveu de Fridays for Future de Barcelona, Aitana Ralda, i els activistes David Fernàndez, Itziar González, Arcadi Oliveres i Gabriela Serra, entre d'altres.

