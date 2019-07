El Parlament Europeu votarà si escull Ursula von der Leyen com a presidenta de la Comissió el 16 de juliol

El Parlament Europeu votarà el proper 16 de juliol si escull l'alemanya Ursula von der Leyen com a presidenta de la Comissió Europea, segons l'agenda preliminar difosa aquest dijous pels serveis de la cambra. Tot i que la conferència de presidents, l'òrgan equivalent a la junta de portaveus, podria decidir modificar el dia de la votació, per ara aquesta és la data marcada en vermell per tots els nous eurodiputats i pels líders de la Unió Europea.S'obren menys de dues setmanes d'intenses negociacions per aconseguir l'aval de la cambra per Von der Leyen, que necessita majoria absoluta per convertir-se en la substituta de Jean-Claude Juncker. El principal escull són els socialdemòcrates, que van descriure l'acord per nomenar-la com "profundament decebedor" i "inacceptable".Segons l'agenda preliminar del proper ple del Parlament Europeu, von der Leyen farà el seu discurs a les 10 del matí del dimarts 16 de juliol, i els líders de cada grup parlamentari també expressaran la seva opinió. Entre 11.30h i 13h es faran les votacions.En l'elecció del nou president de l'Eurocambra, l'italià David-Maria Sassoli, ja es va intuir la manca de consens al parlament amb el paquet de càrrecs pactat pels caps d'estat i de govern.De fet, Sassoli va sortir elegit en segona volta, després de no aconseguir la majoria absoluta en la primera votació, i malgrat que ni populars ni liberals presentaven candidats alternatius.El cas de von der Leyen pot demostrar-se més complicat, ja que per ara no compta amb l'aval dels socialdemòcrates, indispensables per aconseguir els vots necessaris. Tampoc els verds veuen l'alemanya amb bons ulls.Al Parlament Europeu, hi ha molt malestar pel fet que els caps d'estat i de govern hagin optat per escollir una candidata a la Comissió Europea que no formava part dels spitzenkandidaten, els nominats per cada grup polític per optar al càrrec, i que van fer campanya explícitament durant les europees per convertir-se en els substituts de Juncker.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor